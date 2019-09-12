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İç çamaşırından uyuşturucu çıktı 'haberim yok' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 13:38 | Son Güncelleme

Bursa'da, devriye gezen polis ekipleri, hareketlerinden şüphelenerek, durdurdukları D.E.'nin (25), iç çamaşırına gizlediği uyuşturucuları buldu. Gözaltına alınan D.E., emniyetteki ifadesinde, ''Uyuşturuculardan haberim yok'' dedi. Adliyeye sevk edilen D.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı 'haberim yok' dedi

Osmangazi'ye bağlı Demirtaşpaşa Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri D.E.'yi yolda durdurdu. D.E.'nin yapılan üst aramasında; iç çamaşırına sakladığı 50 gram metamfetamin ile çeşitli miktarlarda bonzai ve esrar ile hassas terazi ele geçirildi. D.E.'nin sırt çantasından ise çalıntı cep telefonu çıktı. 'Hırsızlık' ve 'uyuşturucu ticareti yapmak'tan dosyalarının bulunduğu öğrenilen D.E., gözaltına alındı. D.E.'nin, emniyetteki ifadesinde, ''Telefonu çaldığımı kabul ediyorum; ama uyuşturucudan haberim yok, ben görmedim'' dediği belirtildi. Adliyeye sevk edilen D.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
iç çamaşırı uyuşturucu Bursa

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