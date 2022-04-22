İç çamaşırıyla yemek yapan OnlyFans fenomeni gelirini iki katına çıkarttığını itiraf etti! “Afrodizyak etkisi...”

Gastronomi eğitimi aldıktan sonra bir süre popüler restoranlarda şef olarak çalıştığını belirten Batista, OnlyFans hesabını oluşturduktan sonra yemek tutkusunu işiyle birleştirdi. Abonelerinin isteği doğrultusunda yaratıcı yemekler yapmak için geleneksel Brezilya mutfağı ve yerel malzemeleri modern dokunuşlarla birleştirdiğini ifade eden Batista, “Hayranlarımın çoğunun hayali onlar için seksi bir şekilde yemek pişirmem” dedi.

“EŞİM DE BANA YARDIM EDİYOR”

İç çamaşırıyla yemek yaptığı OnlyFans sayfasına kimi zaman eşini de konuk olarak aldığını ifade eden Batista, “Kocam afrodizyak etkisi gösterdiği bilinen yumurta likörü tarifi için bana yardım etti. O paylaşımımız abonelerim tarafından çok beğenildi. Eşim en büyük destekçim. Onunla beraber içerik üretmekten keyif alıyorum” diye konuştu.

Abonelerinin bazı garip isteklerle karşısına çıktığını anlatan Batista, “Kimi zaman onların isteklerine cevap verme konusunda sorun yaşıyorum. Gerçekten beklediğimden daha aşırı istekleri olabiliyor. Ancak yemek yapmak duyuları harekete geçiren oldukça haz veren bri eylem. Bu yüzden yemek yapmayı seviyorum” ifadelerini kullandı.



