MAGAZİN

İç giyim firması 14 Şubat'a özel trans bireyle çekim yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.02.2019 12:00 | Son Güncelleme

Bluebella isimli iç çamaşırı markası, 14 Şubat Sevgililer Günü çekimlerinde, trans birey Munroe Bergdorf'la çalıştı.

Victoria's Secret pazarlama şefi Ed Rezak'ın, trans bireylerle çalışmak istemediğine dair açıklaması, modada çeşitliliği savunan kesim tarafından tepki çekmişti.

Munroe Bergdof

Ünlü iç çamaşırı markası, 14 Şubat çekimlerinde trans modele başvurdu

Ünlü iç çamaşırı markası, 14 Şubat çekimlerinde trans modele başvurdu
Ed Rezak'ın eleştirilen çıkışı üzerine ünlü iç çamaşırı markası Bluebella, 14 Şubat çekimlerinde trans birey kullanma kararı aldı.

İngiliz gazetesine röportaj verdi

İngiliz gazetesine röportaj verdi
Moda ve kozmetik sektörünün vazgeçilmez ismi olan trans model Munroe Bergdof, İngiliz gazetesi Daily Mail'e verdiği röportajda, modada çeşitliliği savunduğuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Victoria's Secret şefi özür diledi

Victoria's Secret şefi özür diledi
Victoria's Secret pazarlama şefi Ed Rezak, trans bireyler ve büyük beden modellerle hiçbir zaman çalışmayacağını söylemiş fakat açıklamalarının tepki çekmesi üzerine özür dilemişti.

'Büyük bir utanç ve ayrımcılık olduğunu düşünüyorum'

'Büyük bir utanç ve ayrımcılık olduğunu düşünüyorum'
İngiliz model Munroe Bergdof, Ed Rezak'ın tepki çeken açıklaması için, ''Victoria's Secret'in gösterilerinde veya kampanyalarında trans kadınları dahil etmemeye karar vermesinin büyük bir utanç ve ayrımcılık olduğunu düşünüyorum.'' yorumunda bulundu

'Tüm kadınların zevk alabileceği bir şey olmalı'

'Tüm kadınların zevk alabileceği bir şey olmalı'
''Sahiplerinin kadın olduğu Bluebella iç çamaşırı şirketi ile çalışmaktan gurur duyuyorum. İç çamaşırı, tüm kadınların zevk alabileceği bir şey olmalı. Bu, kadınlığın kutlanması olan, her kadının dahil olma seçeneğine sahip olması gereken, kişisel, güzel ve samimi bir şey!''

'Bu dünyada bizim de olduğumuzu bilmeleri güzel'

'Bu dünyada bizim de olduğumuzu bilmeleri güzel'
''Bu kampanyada, yüzünde ve gövdesinde yanıkları olan modeller, albinizmi olan kişiler ve diğer farklılığı olan insanlar da yer alacak. Tüm kadınları kendi tarzlarında, kendi şartlarında güçlenmiş ve çekici hissetmeye teşvik eden bir kampanyanın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bu dünyada bizim de olduğumuzu birilerinin biliyor olması güzel.''

Firmanın sahibi konuştu

Firmanın sahibi konuştu
Bluebella firmasının sahibi Emily Bendell, Sevgililer Günü çekimlerinde kullanacakları trans birey için Munroe Bergdof'a başvurma amaçlarını, ''Munroe'yu kampanyamızda ön plana çıkardık. Her zaman cesur oluşu toplumsal farkındalık konusunda bir simge olduğunu kanıtladı. Hayatın her kesiminde yer alan tüm kadınları kucaklıyoruz'' sözleriyle açıkladı.
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Munroe Bergdof trans iç çamaşırı 14 şubat 14 şubat 2019 sevgililer günü

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