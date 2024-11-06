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İç giyimde rahatlık ve şıklık arayanların favorisi olacak boxerlar indirime girdi
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İç giyimde rahatlık ve şıklık arayanların favorisi olacak boxerlar indirime girdi

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
06.11.2024 15:10
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Gardırobunuzdaki eski boxerlardan sıkılmadınız mı? Hem rahat hem de şık olmak isteyenler için birbirinden farklı tasarımlar ve kaliteli kumaşlar sunan boxer modelleri Jack Jones, Defacto, Koton ve Dagi gibi güvenilir markalardan geliyor. Günlük kullanımda tercih edebileceğiniz bu boxer'lar, şu an Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimlerle sizleri bekliyor. Hemen favorinizi seçip alışverişinizi tamamlayın!

Rahatlığın ve stilin buluştuğu nokta olan boxerlar, gardırobumuzun en önemli parçalarından biri. Peki, hangi marka boxer sana daha uygun? Jack Jones, Defacto, Koton ve Dagi gibi sevilen markaların birbirinden şık ve rahat boxer modelleri, şimdi Gülümseten Kasım'a özel indirimlerle sizleri bekliyor. Pamuklu, likralı veya modal gibi çeşitli kumaş seçenekleriyle üretilen boxerlar, hem sağlığını koruyor hem de gün boyu rahatlık sağlıyor. İndirim fırsatını kaçırmadan, tarzınıza en uygun boxerları keşfedin! İşte detaylar!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım'ın tüm indirimlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

İndirimdeki boxer modellerini görmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

1. Koton 3'lü Basic Boxer Seti

Koton 3'lü Basic Boxer Seti

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tasarımları ve kalıbı tam."

  • "Dokusu iyi."
Ürünü İncele

2. DeFacto Erkek Regular Fit 2'li Boxer

DeFacto Erkek Regular Fit 2'li Boxer

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün gayet kullanışlı. Yine ihtiyacım olsa alırım."

  • "Kumaşı rahat ve kaliteli. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

3. Dagi D4210 Micromodal Boxer

Dagi D4210 Micromodal Boxer E011000560 Boxer Şort Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çekinmeden alın. Fiyatını hak eden bir ürün."

  • "Yumuşak ve rahat. Sürekli kullandığım ürün"
Ürünü İncele

4. Jack & Jones Jacanthony Trunks 3'lü

JACK & JONES Jacanthony Trunks 3'lü paket Noosboxer Şort

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün güzel. Bedeninizi alabilirsiniz."

  • "Çok kaliteli bir ürün. Çok hızlı bir şekilde geldi."
Ürünü İncele

5. Calvin Klein 3'lü Boxer

Calvin Klein 3'Lü Boxer Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Uzun yıllardır kullandığım ürün. İlk kez mağaza dışı aldım. Birebir aynı orijinal."

  • "Tam bedeninizi alabilirsiniz. Hızlıca geldi. Güzel paketlenmişti. Kaliteli bir ürün. Fiyat olarak da uygun."
Ürünü İncele

6. Levi's 2'li Boxer

Levi's 2'li Boxer

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Beklenen kalite. Fiyatının karşılığını veriyor."

  • "Kaliteli ürün ve tam beden."
Ürünü İncele

7. Nike Trunk Boxer

Nike Trunk Erkek Boxer

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi otuyor ve giyilmesi de rahat."

  • "Son derece rahat. Hızlı teslimat. Teşekkür ederim."
Ürünü İncele

8. Only & Sons ONSFITZ SMALL LOGO SOLID Boxer

Only & Sons ONSFITZ SMALL LOGO SOLID BOXER 3 PACK Boxer Erkek

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Şimdiye kadar sahip olduğum en rahat boxer."

  • "Birkaç yıkamadan sonra bile şekillerini ve renklerini koruyor. Genel olarak ürünü beğendim, kesinlikle tavsiye ederim."
Ürünü İncele

9. Tommy Hilfiger 5'li Paket

Tommy Hilfiger 5li Paket Trunk Wb Erkek İç Giyim

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kumaşın dokusu ve hissiyatı gayet kaliteli. Çok şık bir kutuda geldi."

  • "Gayet kaliteli. Aynı modeli uzun süredir kullanıyorum."
Ürünü İncele

10. John Frank Boxer 5'li

JOHN FRANK BOXER, ÖZEL 5'Lİ PAKET

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Hem uzun dayanıyor, hem kaliteli."

  • "Kaliteli, sağlam, sağlıklı ve yıpranmıyor kolay kolay. John Frank markasının boxerda bu kadar iyi olacağını tahmin edemezdim. Birçok markadan kalite anlamında öncü."
Ürünü İncele

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Bu içerik 6 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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