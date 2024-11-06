İç giyimde rahatlık ve şıklık arayanların favorisi olacak boxerlar indirime girdi

Rahatlığın ve stilin buluştuğu nokta olan boxerlar, gardırobumuzun en önemli parçalarından biri. Peki, hangi marka boxer sana daha uygun? Jack Jones, Defacto, Koton ve Dagi gibi sevilen markaların birbirinden şık ve rahat boxer modelleri, şimdi Gülümseten Kasım'a özel indirimlerle sizleri bekliyor. Pamuklu, likralı veya modal gibi çeşitli kumaş seçenekleriyle üretilen boxerlar, hem sağlığını koruyor hem de gün boyu rahatlık sağlıyor. İndirim fırsatını kaçırmadan, tarzınıza en uygun boxerları keşfedin! İşte detaylar!
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Bu içerik 6 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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