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İç Güvenlik Birimleri İftar Programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 21:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "21. asrın başından itibaren bizlere, gençlerimize, vatandaşlarımıza kazandırdığınız öz güvenle birlikte inşallah bu güzel şehir, dünyanın baş şehri ve küresel güç merkezi haline gelebilecek, herkesin imrendiği ve herkesin tutulduğu bir şehirdir"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21. asrın başından itibaren bizlere, gençlerimize, vatandaşlarımıza kazandırdığınız öz güvenle birlikte inşallah bu güzel şehir, dünyanın baş şehri ve küresel güç merkezi haline gelebilecek, herkesin imrendiği ve herkesin tutulduğu bir şehirdir." dedi.

Soylu, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İç Güvenlik Birimleri İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, iftar programında polis, sahil güvenlik ve jandarmada görev yapan personelin bir arada olduğunu söyledi.

İstanbul'un dünyanın göz bebeği olduğunu dile getiren Soylu, "Huzur, sükun, kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde her geceden sabaha taşıyabilmek için burada bulunan arkadaşlarımız, burada bulunmayan ama yürekleriyle burada bulunan arkadaşlarımız büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. Allah onları nazardan saklasın hem de ayaklarına taş değdirmesin." diye konuştu.

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, güvenlik birimlerinin İstanbul'da asayişten hırsızlığa, uyuşturucudan terörle mücadeleye, düzensiz göçten sahil ve boğazların güvenliğine kadar 24 saatlik bir mesai içerisinde olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Zat-ı devletleriniz verdiği talimatın hedefi esas itibarıyla İstanbul'un küresel güç merkezi ve küresel aklın merkezi mi olacak, yoksa küresel güçlerin arka bahçesi mi? 21. asrın başından itibaren bizlere, gençlerimize, vatandaşlarımıza kazandırdığınız öz güvenle birlikte inşallah bu güzel şehir, dünyanın baş şehri ve küresel güç merkezi haline gelebilecek, herkesin imrendiği ve herkesin tutulduğu bir şehirdir. Çizdiğiniz yol, ortaya koyduğunuz irade bugün sadece 780 bin kilometrekarede değil etrafımızdaki coğrafyada da net bir şekilde takip edilmekte ve izlenmektedir."

Soylu, nice ramazanlara huzur içerisinde ulaşmayı niyaz etti.

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İç Güvenlik Birimleri İftar Programı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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