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İç güvenlik operasyonu! 40 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 10:12 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 40 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İç güvenlik operasyonu! 40 terörist öldürüldü

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İçişleri Bakanlığı operasyon terör terörist PKK TSK

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