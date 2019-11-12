İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi'nin 3. Aşama Yerel Yönetişim Yapıları 1. Vakfıkebir Çalıştayı başladı. Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, Akçaabat ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılış bölümünde yaptığı konuşmada, 1. ve 2. aşamaları başarıyla tamamlanan projenin üçüncü aşamasının da verimli geçmesini diledi. Kolluğun ve iç güvenliğin denetimi noktasında İçişleri Bakanlığının gerekli tedbirleri aldığını ve uyguladığını belirten Yıldız, "Her şey yolunda ama maalesef sivil toplum gözetimi noktasında biraz zayıfız. Aslında bu toplantının temel noktası ve en büyük yükünü alacak olan sivil toplum örgütlerimizdir. Biz, güçlü bir sivil toplumla bu projeyi çok güzel şekilde tamamlayacağımıza inanıyoruz." dedi. - Kamu düzeni ve güvenliğinin önemi Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi'nin İçişleri Bakanlığının faydalanıcı olduğu, Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından teknik destek sağlanan bir proje olduğunu söyledi.

Projenin birinci aşamasının 2008 yılında başladığını aktaran Yakuta, "Vakfıkebir ilçemiz, projeye ikinci aşamada dahil olmuştur. 2013 ile 2015 yılları arasında ilçemizde yerel önleme ve güvenlik kurulu oluşturulması, bu kurul ve bağlı alt komisyonlar tarafından yerel güvenlik sorunlarının tespiti ve çözümü konusunda özverili çalışmalar yapmıştır. Çalışmalara katkı sağlayan tüm kurul üyelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu. Yakuta, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasının, devletin asli ve en önemli fonksiyonlarının başında geldiği ve bu fonksiyonun ortaya çıkmasının devletler tarihi kadar eski olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: "Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı durumlarda nelerin olabileceğini sınır komşularımız Irak ve Suriye'yi gözlemleyerek görebiliriz. Ülke sınırları içerisinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması görevi İçişleri Bakanlığına aittir ve Bakanlık bu görevi kendisine bağlı olarak görev yapan kolluk güçleri vasıtası ile yerine getirir. Kolluk güçlerinin bu görevlerini yerine getirirken devlet gücünü de kullanarak vatandaşların temel hak ve özgürlükleri ihlal etmelerinin önüne geçmek için bağımsız ve tarafsız denetim organları tarafından denetlenmesine ihtiyaç vardır. İşte tam burada sivil gözetim kavramı hayatımıza girmektedir."