Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri belirlendi.
Kararnamede yer alan İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığının görevleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı, iç güvenlikle ilgili stratejilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yürüterek, bu stratejilerin uygulamasını izleyecek. Başkanlık ayrıca, gerekli araştırma, analiz ve değerlendirme çalışmaları yaparak, kamuoyunu bilgilendirip halkla iletişimi sağlayacak.
Güvenlik kuruluşlarına ve ilgili kurumlara stratejik bilgi desteği de sağlayacak Başkanlık, iç güvenlikle ilgili stratejik istihbaratı değerlendirip ilgili birimlerle paylaşacak. Görev alanına giren konularda çalışmak üzere, görevleri ve hizmet süreleri belirtilmek kaydıyla, İçişleri Bakanının onayı ile özel ihtisas ve araştırma komisyonları kurup çalıştıracak.
Öte yandan kuruma bir genel müdür, bir İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı ve 8 daire başkanı kadrosu ihdas edildi.
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