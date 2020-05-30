İç Hat Uçuşları Başlıyor Adalara Giriş Çıkış Kısıtlaması Kalkıyor

Corona virüsü salgını kapsamında alınan önlemler, normalleşme kararlarıyla birlikte birer birer kalkıyor. Bu çerçevede, Türkiye’de iç hat uçuşları 1 Haziran itibariyle başlıyor.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, iç hat uçuşlarının 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle başlayacağını söyledi. Bakan, ilk uçuşların İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon şehirlerine yapılacağını, diğer şehirlere uçuşların da kademeli olarak başlayacağını söyledi.

Türk Hava Yolları’nın da ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10:00’da İstanbul’dan Ankara’ya yapacağı duyuruldu. Yapılacak ilk uçuşa, Ulaştırma Bakanı’nın da katılması bekleniyor.

Öte yandan yine Corona virüsü önlemleri kapsamında 26 Nisan tarihinden bu yana İstanbul’daki adalara giriş çıkışlarda kısıtlama uygulaması yürürlükteydi. Adalar Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamayla, bu kısıtlamanın da 1 Haziran tarihi itibariyle sona ereceği belirtildi.

Açıklamada "Adalar ilçesine giriş ve çıkışın geçici olarak sınırlanmasına, otel, motel, kamp, kulüp, sosyal tesis gibi konaklama yerlerinin bu süre zarfında faaliyette bulunmamasına, Adalar İlçesi sınırları içerisinde özel tekne ile seyir yapılmasının yasaklanmasına, Adalar kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma uygulamalarına, ilişkin tedbirler 31 Mayıs 2020 Pazar günü 24:00 itibari ile sona erecektir" denildi.

