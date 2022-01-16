HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İç hat uçuşlarında aşısızlara PCR testi şartı geri getirildi

İç hat uçuşlarında aşısızlara PCR testi şartı geri getirildi

16.01.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de dün alınan iç hat uçuşlarına binecek aşısız yolculardan PCR testi istenmesine son verme kararından sonra, iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğu geri getirildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre valiliklere gönderilen genelgeye göre, bazı durumlarda aşısız, aşı sürecini tamamlamayan, son 180 günde Covid-19 geçirmemiş kişilerden PCR istenmesine devam edilecek.

İç hat uçuşlarında aşısızlara PCR testi şartı geri getirildi

Türkiye'de dün alınan iç hat uçuşlarına binecek aşısız yolculardan PCR testi istenmesine son verme kararından sonra, iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğu geri getirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre valiliklere gönderilen genelgeye göre, bazı durumlarda aşısız, aşı sürecini tamamlamayan, son 180 günde Covid-19 geçirmemiş kişilerden PCR istenmesine devam edilecek.

Huzurevi, bakımevi, sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, yurt dışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda) için PCR testi ile tarama yapılması sürdürülecek.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesi uyarınca uçakla şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişiler için de PCR testi uygulaması devam edecek.

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılacaklara, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar ile kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacaklara ise PCR testi ile tarama yapılmayacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdıGören gözlerine inanamadı! Taksim Meydanında dolaştırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Yeni PCR testi genelgesi!Yeni PCR testi genelgesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

Ligin sonuncusuna gidiyor! Morutan...

İğrenç şaka! İş arkadaşının iç çamaşırını çıkartıp...

İğrenç şaka! İş arkadaşının iç çamaşırını çıkartıp...

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

MEB'den yarıyıl tatili için yeni karar! İlk kez kullanılacak

Genel kurulda arbede! Başkana kürsüden idam ipi attı

Genel kurulda arbede! Başkana kürsüden idam ipi attı

Korkutan gelişme! Haberi doğruladılar

Korkutan gelişme! Haberi doğruladılar

Gözler bu haftaki Kabine Toplantısında! Kritik konular...

Gözler bu haftaki Kabine Toplantısında! Kritik konular...

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Enes Kara'nın annesi ilk kez konuştu! Dikkat çeken sözler

Enes Kara'nın annesi ilk kez konuştu! Dikkat çeken sözler

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

Tantunicide skandal görüntüler! Çöpten biber turşusu toplattırdı

Tantunicide skandal görüntüler! Çöpten biber turşusu toplattırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.