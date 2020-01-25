İç işleri Bakanı Süleyman Soylu; “Az önce geldiğimiz noktadan bir ses duyuldu 2 vatandaşımızı canlı çıkardılar”

Elazığ’da meydana gelen depremde yıkılan 4 katlı binayı inceleyen İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Sürsürü Mahallesi Halaylı Sokak No:9 bulunan 28 daireli 4 katlı bina da çöktü. Çöken binada yetkililerinden bilgi alan İç İşleri

Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu.

Çok titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade eden İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu enkazlar zor enkazlar. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Hem o taraftaki hemde buradaki enkazlar birbirine girmiş durumda. Az önce geldiğimiz noktadan bir ses duyuldu 2 vatandaşımızı canlı çıkardılar. Arama şuan devam ediyor çok sessiz olunması lazım. Ekiplerin hem soğuktan hem de yorgunluktan değiştiriyorlar. Teknik ekipler Binaların stratejik değinerek çalışmalarını yapıyor. Enkaz altındaki kişilerin bir an önce sağ salim çıkarılmasını diliyoruz ve dua ediyoruz. Bu tip arama kurtarmalarda başta söylediğimiz bir rakam vardı onun dışında bir rakam vermeyiz. Ailelerden ve burada olanlardan tespit ediyoruz. Az da olabilir başlangıcın dışındaki rakamı telaffuz etmiyoruz. Malatya Doğanyol, Pütürge de enkaz altında kalma yok sadece madende var. Onunla ilgili çalışma devam ediyor.” Dedi.

