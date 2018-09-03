"İç istihbarat AfD'yi izlesin" tartışması

Alman siyaseti partinin iç istihbaratça izlenmesini tartışıyor.Almanya'nın Chemnitz kentindeki şiddet olaylarının ardından sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenmesiyle ilgili tartışmalar hız kazandı. Sosyal Demokrat Partili Federal Meclis Başkan Yardımcısı Thomas Oppermann AfD ile aşırı sağcılar arasındaki muhtemel işbirliğinin Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenmesini istedi. Hristiyan Demokrat Birlik partisinin Genel Başkan Yardımcısı Thomas Strobl da aynı yönde görüş belirtirken Schleswig-Holstein eyaletinin Hristiyan Demokrat Başbakanı Daniel Günther bu konudaki tereddütlerini dile getirdi.

Thomas Oppermann Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada mülteci konusunun toplumu böldüğünü ve AfD'nin de bundan yararlanmaya çalıştığını söyledi. AfD'yi hukuk devletinin temel ilkelerine doğrudan saldırmakla ve şiddet kışkırtıcılığı yapmakla suçlayan Oppermann, AfD ile Neonaziler arasındaki iş bölümünün iç istihbarat tarafından yakından izlenmesi gerektiğini belirtti.