İç istihbarat başkanı Maaßen'ın terfi ettirilmesine tepki

Koalisyon ortağı SPD ve muhalefet Maaßen'ın görevden alınmasını talep ediyordu.Chemnitz'deki yabancı düşmanı eylemlerle ilgili demeçlerinden dolayı günlerdir eleştirilere hedef olan Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen iç istihbarat başkanlığından alınarak İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına atandı. Maaßen'ın terfi ettirilmesi, iç istihbarat başkanının azlini talep eden koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve muhalefetin sert tepkisine yol açtı.

SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner Maaßen'ın müsteşar yapılmasını "fiyasko" diye niteleyerek "büyük koalisyon hükümetinin ortağı olan SPD'nin sabrının taşmak üzere olduğunu" söyledi.

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Maaßen yine iç güvenlikten sorumlu olacağı için terfi kararını "tuhaf" bulduğunu ve İçişleri Bakanının iç istihbarat başkanını bakanlığa almasının Başbakan Merkel'e yöneltilmiş eleştiri anlamına geldiğini söyledi.

SPD genel başkan yardımcılarından Natascha Kohnen ise İçişleri Bakanı Seehofer'in azlini talep etti.