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İç istihbarat başkanı Maaßen'ın terfi ettirilmesine tepki

19.09.2018 09:29 | Son Güncelleme

Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın Başkanı Maaßen'ın müsteşarlığa atanması eleştirilere yol açtı.

Koalisyon ortağı SPD ve muhalefet Maaßen'ın görevden alınmasını talep ediyordu.Chemnitz'deki yabancı düşmanı eylemlerle ilgili demeçlerinden dolayı günlerdir eleştirilere hedef olan Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen iç istihbarat başkanlığından alınarak İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına atandı. Maaßen'ın terfi ettirilmesi, iç istihbarat başkanının azlini talep eden koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve muhalefetin sert tepkisine yol açtı.

SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner Maaßen'ın müsteşar yapılmasını "fiyasko" diye niteleyerek "büyük koalisyon hükümetinin ortağı olan SPD'nin sabrının taşmak üzere olduğunu" söyledi.

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Maaßen yine iç güvenlikten sorumlu olacağı için terfi kararını "tuhaf" bulduğunu ve İçişleri Bakanının iç istihbarat başkanını bakanlığa almasının Başbakan Merkel'e yöneltilmiş eleştiri anlamına geldiğini söyledi.

SPD genel başkan yardımcılarından Natascha Kohnen ise İçişleri Bakanı Seehofer'in azlini talep etti.

CDU: Karar SPD'nin onayıyla alındı

Büyük koalisyon ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer ise kararın SPD'nin onayıyla alındığını hatırlattı. CDU'nin iç politika sözcüsü Armin Schuster ise Maaßen ile ilgili tartışmaları gereksiz yere abarttıkları gerekçesiyle SPD'li koalisyon ortaklarını eleştirdi.

SPD Genel Başkanı Andrea Nahles Başbakan Angela Merkel ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile yaptığı görüşmede iç istihbarat başkanının müsteşarlığa atanmasına onay vermişti.

Sosyal Demokrat Parti aşırı sağla mücadeleye uygun olmadığı gerekçesiyle Hans-Georg Maaßen'ın Anayasayı Koruma Teşkilatı başkanlığından alınmasında ısrar etmiş ve aksi takdirde koalisyon hükümetinin dağılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Muhalefet tepkili

Yeşiller Partisi'nin Federal Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda önemli revizyona gidilmesi gerektiğini belirtti. Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grup Başkan Yardımcısı Stephan Thomae iç istihbarat başkanının müsteşarlığa terfi ettirilmesinin Başbakan Merkel açısından otorite kaybı anlamına geldiğini ve CSU Genel Başkanı Seehofer'in taleplerini Başbakan Merkel'e bile kabul ettirebildiğinin anlaşıldığını dile getirdi.

Maaßen Chemnitz'deki olaylar sırasında yabancılara "sürek avı" yapıldığına dair ellerinde sağlam bilgi olmadığını söylemiş ve İçişleri Bakanı Seehofer de iç istihbarat başkanına güveninin tam olduğunu açıklamıştı. Maaßen İçişleri Bakanlığı'nın asayiş ve siber güvenlikten sorumlu müsteşarlığına getirildi.

DW, dpa/AG HT

© Deutsche Welle Türkçe

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