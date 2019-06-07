İç istihbarat raporu: Türk istihbarat birimlerinin Almanya'daki faaliyetleri arttı

Raporun Türkiye kısmında, Almanya'da üç milyondan fazla Türkiye kökenlinin yaşadığı ve Baden Würtemberg eyaleti nüfusunun 508 binini Türkiye kökenlilerin oluşturduğu belirtildi. Almanya genelinde faaliyet gösteren Türkiye bağlantılı dernek ve yapılar raporda listelendi. Raporda Milli Görüş teşkilatı ve "İrfan evleri", Saadet Partisi, İsmail Ağa Cemaati gibi siyasi parti ve dini oluşumlara ait detaylara yer verildi. Aşırı sol ve sağ görüşlü organizasyonların faaliyetlerine de yer verildi. Raporda, DHKP-C, PKK, TKP/MLKP ayrıca Avrupa Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'nun (ADÜTDF) sempatizanlarının toplam sayısının 2016'da 4 bin 235 olduğu ve bu sayının 2018'de 4 bin 535'e yükseldiğine yer verildi.

Raporda Türkiye, İran, Çin Rus istihbarat birimlerinin Almanya'daki faaliyetlerini yoğunlaştırdığına dikkat çekildi.Baden Württemberg Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın açıkladığı 2018 Raporu'nda, yabancı istihbarat teşkilatlarının Almanya'daki özellikle muhalif eski vatandaşlarını ve orta ölçekli şirketlerin faaliyetlerini takibe aldığı belirtildi. Ayrıca bu ülkelerin istihbarat teşkilatlarının Almanya'da yaşayan Çin, Türk, İran ve Ruslar üzerindeki etkiyi artırma gayretinde olduğu belirtildi.

Raporda Türk hükümetinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra özellikle Fethullah Gülen yapılanması mensupları ve PKK örgütüne yönelik operasyonları arttırdığı ve bu konuda yurt dışında yaşayan vatandaşlarından şüpheli gördükleri kişi ve olayları Türk eminiyet birimlerine iletmeleri çağrısında bulunduğu kaydedildi. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından geliştirilen cep telefonu uygulamasıyla Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarından çevresindeki şüpheli kimseleri ihbar etmelerinin istendiği belirtildi. İhbar edilen kişilerin çoğu zaman bu durumdan ancak Türkiye'ye gittiklerinde haberdar olduğu vurgulandı.

DİTİB ve UETD'nin etkisi

Raporda Almanya'daki Ankara bağlantılı kurumların da istihbarat faaliyetleri için nüfuzlarını kullandığı belirtildi. Buna göre Türk makamları Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve merkezi Köln’de bulunan, AKP'ye yakın Uluslararası Demokratlar Birliği'ni (UETD/UID) eskisine göre daha yoğun biçimde Türk grupları üzerindeki nüfuzunu artırmak için kullanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak 2018'de Suriye'de başlattığı Zeytin Dalı operasyonuna destek verici içeriklerin DİTİB'e bağlı camilerde çocuklara gösterildiğini belgeyen bir video buna örnek olarak gösterildi.