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İç mimar üzüm güzeli seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 16:21 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, 12 yıldır üreticiler tarafından bağbozumu festivali düzenleniyor.

İç mimar üzüm güzeli seçildi

Metin YILDIRIM/AVANOS (Nevşehir), (DHA)- NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, 12 yıldır üreticiler tarafından bağbozumu festivali düzenleniyor. Üzüm kesiminin yapıldığı festivalde iç mimar Naz İşbilen (24) üzüm güzeli seçildi.
Avanos'ta 12 yıldır devam eden bağbozumu festivali bu yıl organik tarım üreticisi Osman Zekayi Yüksel'in bağında gerçekleşti. Üzüm kesiminin yapıldığı, pekmezlerin kaynatıldığı festivalde üzüm güzeli yarışması düzenlendi. Aralarında yabancılarında bulunduğu 10 kadının katıldığı yarışmada 3 kişiden oluşan jüri üyesi, Naz İşbilen'i (24) üzüm güzeli seçti. İşbelen'in tacı, jüri üyesi yazar Mutlu Çelik tarafından takıldı. Bağbozumu festivaline bu yıl ev sahipliği yapan Osman Zekayi Yüksel, "Burada İstanbul, Ankara ve Mersin'den misafirleri ağırlıyoruz. İnsanlar kestikleri üzümleri isterlerse evine götürebiliyor. 12 yıldır yapılan festivale katılım her geçen gün artıyor" dedi.

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İç mimar üzüm güzeli seçildiİç mimar üzüm güzeli seçildiİç mimar üzüm güzeli seçildi

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