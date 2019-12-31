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  4. İç mimarlık öğrencileri İzmir Körfezi’ni temizleyen taşıt tasarladı

İç mimarlık öğrencileri İzmir Körfezi’ni temizleyen taşıt tasarladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 08:14 | Son Güncelleme

 İZMİR Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden 3 öğrenci, İzmir Körfezi'ni daha yoğun deneyimlemek ve denizi temiz tutabilmek için, 'Litter Pod' (Çöpçü kapsül) isimli deniz taşıtı tasarladı.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden 3 öğrenci, İzmir Körfezi'ni daha yoğun deneyimlemek ve denizi temiz tutabilmek için, 'Litter Pod' (Çöpçü kapsül) isimli deniz taşıtı tasarladı. Geliştirilen 4 kişilik taşıt, hem tamamen cam kaplı üst yüzeyi sayesinde yolculara daha eğlenceli bir yolculuk sağlayacak, hem de sağ ve sol tarafındaki kanatlar sayesinde denizin temizliğini sağlayacak.
İzmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde okuyan 3 kız öğrenci, İzmir Körfezi'ni daha yoğun deneyimlemek ve denizi temiz tutabilmek için, 'Litter Pod' isimli deniz taşıtı tasarladı. Öğrencilerin iki günde planladığı, çizimini yaptığı 4 kişilik kapasiteye sahip deniz taşıtı, güneş enerjisiyle çalışacak şekilde geliştirdi. İzmir Körfezi'nde taşımayı sağlarken, aynı zamanda kenarlarındaki bölümlerle denizin yüzeyindeki kirliliği temizleyen taşıt, hem bir yerden bir yere gitmeye hem de küçük gezintilere olanak sağlıyor. Yat Tasarımı dersinde gerçekleşen çalıştay sonucunda ortaya çıkan proje, aynı zamanda Milano Politeknik Üniversitesi’nden gelen profesörlerce de incelenip beğenildi. Projeden sorumlu öğretim görevlisi Doç. Dr. Osman Demirbaş, şöyle konuştu:
"İzmir'le, denizle ve tasarımla ilgili bir çalışmaydı. Amaç öğrencilerimizi çok yönlü düşünmeye iterek, yaşadıkları kente de katkı sağlayacak ve geleceğe yönelik bir tasarım yapmalarını sağlamaktı. İki buçuk günde bu projeyi çıkarmaları kolay bir iş değildi, çok disiplinli çalıştılar. Keyifli bir deneyim yaşadık. Proje sergisinde olumlu tepki aldık. Proje, İzmi Büyükşehir Belediyesi'nden de büyük ilgi gördü. Çalıştayı büyütüp daha somut sonuçlara ulaşabilme konusunu da görüştük. İzmir'imizde birçok farklı kurumun, sosyal yapının ya da STK'nın da gündem getirdiği denizi yaşama kapsamında tasarım öğrencilerine de bir farkındalık yarattık. Öğrencilerimi ilk etapta körfezi, daha sonra kenti çalıştılar. Körfezle kenti bütünleştirmek için hem bir ürün hem de bir sistem tasarımı önerdiler."
'KÖRFEZİN YEŞİLLİĞİNİ DEĞİL MAVİLİĞİNİ GÖRMEK İSTİYORUZ'
Körfezi daha etkin hale nasıl getirebiliriz diye düşündüklerini söyleyen İç Mimarlık son sınıf öğrencisi Melis Nur Canpulat, "Körfez şu an çok kirli, biz onun yeşilliğini değil maviliğini görmek istiyoruz. Deniz kenarında daha çok vakit geçirebilmek istiyoruz. Aracımız kenarlardan giderek suyun yüzeyini temizliyor. Denizi daha yaşanılabilir hale getirmeyi sağlıyor. Araç çok küçük yaşındaki bir çocuğa da, orta yaşlı bir kadına da hitap edebiliyor. Deniz aracı, yapay zeka uygulaması tarafından kontrol ediliyor" diye konuştu.
'UYGULAMA SAYESİNDE NE KADAR ÇÖP TOPLADIKLARINI GÖRECEKLER'
Aracın içinde oyun geliştirdiklerini anlatan Damla Deniz Doğan, "Araçtaki uygulama sayesinde, kullanan insanlar denizden ne kadar çöp topladıklarını görebiliyorlar. İnsanları motive etmek için, daha çok çöp topladıklarında bir binişin bedava olabileceğini düşündük. Rotalar ise, hem taşıma amacıyla hem de Kordon'da küçük bir gezinti yapmak amacıyla kullanılabiliyor. Sürati de seçenekli olacak, hızlı bir şekilde ulaşmak isteniyorsa aracın içinden ayarlanabilecek" diye konuştu.
‘ÖZEL BİR LİMAN TASARLADIK’
Aracın deniz temizliği için etkin bir sistem olduğunu aktaran Berfu Alanlı, "Bizim projemiz gerçeğe dönüştürülmüş olsaydı, deniz üzerindeki taşıtımız hem körfezin bizi rahatsız eden bulanık görüntüsünü temizlemiş ve insanları bir yerden bir yere ulaştırmış olacaktı. Aynı zamanda güneş panelleriyle enerjisini sağlıyor. Arkasında itiş gücünü sağlayan motorlar var. Kendi tasarladığımız bir limanı var. Bu limana gidip daha çok enerji depolayabiliyor" diye konuştu.

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