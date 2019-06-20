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İç Moğolistan’da orman yangını büyüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 12:38 | Son Güncelleme

Çin’in özerk bölgesi İç Moğolistan’da 900’den fazla itfaiye ekibinin müdahale ettiği orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.Çin’in özerk bölgesi İç Moğolistan’da Çarşamba günü başlayan orman yangını rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü.

Çin’in özerk bölgesi İç Moğolistan’da 900’den fazla itfaiye ekibinin müdahale ettiği orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
Çin’in özerk bölgesi İç Moğolistan’da Çarşamba günü başlayan orman yangını rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yangını söndürmek için 900’den fazla itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangınlar Büyük Hingan sıradağı çevresinde ve Jinhe’de yoğunlaştı. Yoğunlukla çam ağaçlarının bulunduğu ormanda, yoğun duman ve kuvvetli rüzgarın yangını söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtiliyor. İtfaiye ekiplerince yangının yayılma ihtimaline karşı güvenlik önlemi alındı.

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