İç savaştan kaçan Suriyeli aile, dönüş hayali kuruyor

Filiz YILDIRIM/TRABZON, (DHA) - SURİYE'deki iç savaşta bir oğlunu kaybeden, bir oğlu Suudi Arabistan'da tutuklanan Feride Hamade (42), eşi ve 5 çocuğuyla geldiği Türkiye'de yerleştiği Trabzon'da yaşam mücadelesi veriyor. Hamallık yapan kocasının kazancıyla geçimlerini sağladıklarını anlatan Hamade, Suriye'de çok zor günler yaşadıklarını, kendilerine kapıları açan Türk devletine minnettar olduklarını söyledi. Hamade, "Bir gün savaş biterse, can güvenliğimiz olursa döneriz; orası bizim vatanımız" dedi. Suriye'deki iç savaş nedeniyle 6 yıl önce Hama'dan ayrılıp, ailesiyle beraber Türkiye'ye gelerek, Hatay'a sığınan, bir süre sonra da Trabzon'a yerleşen Feride Hamade, 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor. Ülkesindeki iç savaşta bomba patlaması sonucu 17 yaşındaki oğlunu kaybeden, bir oğlu da yasa dışı yollarla gittiği Suudi Arabistan'da tutuklanan, eşi ve 5 çocuğuyla Türkiye'ye sığınan Feride Hamade, yaşadıkları kötü günleri unutmak istiyor. Patlamada hayatını kaybeden oğlunu kurtarmak isterken, eşinin yaralanması nedeniyle zor günler de geçiren Suriyeli aile, barış görüşmelerinden olumlu sonuçlar çıkmasını beklerken, ülkelerine dönüş hayali kuruyor. 'TAMPON BÖLGELERDE YAŞADIK' Suriye'de güvenli bölge olmadığını belirten Feride Hamade, eşi ve 5 çocuğuyla beraber Türkiye'de önce Hatay'a daha sonra Trabzon'a geldiklerini anlattı. Hamade, "7 tane çocuğumdan 1'i, Hama'da şehit oldu. Bir oğlum 3 yıl önce Suudi Arabistan'a gitti. Kaçak olarak gitmişti. Orada tutuklandı ve 3 yıldır hapiste yatıyor. Oğlumu kaybettikten sonra Türkiye’ye gelmeye karar verdik. Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yaptık. İlk zamanlar sınırdan geçmek kolaydı sonradan zorlaştı. Savaş bölgesinden çıktık. 2 ay gibi bir süre tampon bölgelerde yaşadık sonra sınırdan bir yolunu bulup içeri girdik" diye konuştu. 'SÜREKLİ TEDİRGİN YAŞIYORDUK' Patlayan bombaların halen gözünün önünde olduğunu dile getiren Hamade, "Suriye’de sürekli bombalar patlıyordu. Gözümün önünde parçalanmış cesetler gördüm. Bunları asla unutamam. Gece eve bir anda baskın yapıyorlardı. Ne zaman gelecekleri belli değildi, sürekli tedirgin yaşıyorduk. Suriye’de kocalarımıza, oğullarımıza işkence yapıyor; dövüyorlardı. Uyku yoktu ki bizde, sürekli tedirgindik. Bodrum katında yaşıyorduk. Ne zaman bomba atılacağı, ne zaman eve baskın yapılacağı belli değildi" dedi. 'SAVAŞ BİTER VATANIMIZA DÖNERİZ' Türk devlet yetkililerine teşekkür eden Feride Hamade, sürdürülen barış görüşmelerinin olumlu sonuçlanması temennisinde bulunarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Bizim burada oluşumuzun nedeni odur. Arabistan, Kuveyt, Libya hepsi kapısını kapattı. Bizim ırkımızdan olan insanlar, bize kapısını kapattı. Türkiye’den Allah razı olsun. Savaşın biteceğine dair bir şey söyleyemiyoruz. Tabi Allah’tan umut kesilmez; ama 7 yıldır devam eden bir iç savaş var. Bir gün savaş biterse, can güvenliğimiz olursa döneriz; orası bizim vatanımız" diye konuştu.

