Suriye'den ilk geldiklerinde Türkiye'yi çok iyi tanımadığını anlatan Süleyman, "Türkiye'ye geldiğimizde bize çok iyi sahip çıktılar, çok yardımcı oldular. Devlet bize çok iyi bakıyor. Eğer Türkiye'ye gelmeseydik orada perişan olacaktık." dedi.

Tüm ihtiyaçları Türkiye tarafından karşılanan Suriyeli Kürt ve Araplar, ülkelerine barış ve huzur gelmesi için topraklarının terör örgütü YPG-PYD/PKK'nın işgalinden kurtarılmasını umutla bekliyor.

Türkiye'ye "muhacir" olarak gelip, "ensar" bilinciyle karşılanan Suriyeliler, Suruç ilçesinde kendileri için oluşturulan Türkiye'nin en büyük çadır kentinde huzur içinde yaşamlarına devam ediyor.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad, Rasulayn ve Aynularab'tan (Kobani) yüz binlerce Suriyeli, toprakları terör örgütlerince işgal edilince akrabalarının da bulunduğu Şanlıurfa'ya sığınmak zorunda kaldı.

Süleyman, vatanlarını çok özlediklerini ve savaşın bir an önce bitmesini beklediklerini ifade etti.

Yaşadıkları bölgelerin şu anda terör örgütünün işgalinde olduğunu kaydeden Süleyman, "Teröristler evlerimizi harap ettiler, yıktılar. Biz artık bu bölgelerin terörden temizlenmesini istiyoruz. Türkiye'nin temizlediği bölgeler artık güven, selamet içinde. Oradaki insanlar mutlu bir şekilde hayatlarına devam etmeye başladılar." diye konuştu.

- "Suriye'de kalsaydık ölürdük"

İdlib'den 7 çocuğuyla Türkiye'ye gelen Ahde Cemal ise çocuklarının burada eğitimlerine devam ettiğini söyledi.

Çocuklarını güven içerisinde büyütmek için ülkesinden kaçtığını ifade eden Cemal, şöyle devam etti: "Çocuklarım burada eğitimlerine çok güzel devam ediyorlar. Eğer Suriye'de kalmış olsaydım ya çocuklarım ölecekti ya da terör örgütleri onları zorla yanına alacaktı. Biz artık topraklarımızda ne terörist ne de savaş istiyoruz. Ülkemize barış gelmesini ve doğduğumuz topraklarda huzur içinde yaşamak istiyoruz."

Tel Abyadlı 5 çocuk annesi Esma el Hadi de Kürt olduğunu belirterek, kendilerine sahip çıkan Türk devletine ve halkına minnettar olduklarını dile getirdi.

Türkiye'ye savaştan önce birkaç defa geldiğini aktaran Hadi, "7 yıldır burada yaşıyorum. Evlerimiz, eşyalarımız savaşta yok oldu. Artık ülkemizde savaş bitsin, terör bitsin istiyoruz. Eğer bölge terörden temizlenirse, barış gelirse vatanımıza dönüp tekrar evimizi yapmak istiyoruz. Tekrar eski günlerdeki gibi mutlu yaşamak istiyoruz." dedi.

