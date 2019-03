İç savaştan kaçtılar, Yeni Zelanda’da teröre kurban gittiler

Acı haberle yıkıldı

Yalova’da yaşayan Mecit Muhammed, “Olay günü sabah kalktım. İnternete bakarken ablam mesaj gönderdi. Eşim öldü, bir çocuğum kayıp dedi. Ufak çocuk iki tane mermi yemiş; ablam telefondan duymuş mermi sesini. Sonra oğlu bağırmış. Alo diyor, konuşmaya çalışıyor ama konuşamıyor, sesi çıkmıyor. Eniştem ve yeğenim şehit olmuş” dedi.

“Ablam çocukları ile yalnız kaldı bana yardım edin onların yanına gideyim”

Mecit Muhammed, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan rica ediyorum, ben oraya gitmek istiyorum. Oraya gidip ablamın yanında duracağım. İnşallah manevi olarak, psikolojik olarak destek veririm ona. Gitmek için destek istiyorum. Yeni Zelanda tek bir Suriyeli aile aldı. Kaçak gitmediler. Seçtiler götürdüler oraya. 7 ay olmadı. Eniştem eskiden at bakıyordu. Çok profesyoneldi. Oğlu jokey, Ürdün’de şampiyon oldu. Çok yarış kazandı. Allah rahmet eylesin. Ben adalet istiyorum. Müslümanlara bu zulüm bitsin artık. Her zaman bize zulmediyorlar. Suriye’de zulmediyorlar, dışarıda zulmediyorlar, her yerde zulmediyorlar. Yine Allah’a çok şükür diyoruz” şeklinde konuştu.