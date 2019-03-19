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İç savaştan kaçtılar, Yeni Zelanda’da teröre kurban gittiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 15:05 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’daki cami saldırısında hayatını kaybeden Suriyeli baba ve oğlun Türkiye’deki akrabaları konuştu.

İç savaştan kaçtılar, Yeni Zelanda’da teröre kurban gittiler

Yeni Zelanda’daki cami saldırısında hayatını kaybeden Suriyeli baba ve oğlun Türkiye’deki akrabaları konuştu. Saldırıda eşi ve oğlunu kaybeden 42 yaşındaki Selva Hacımustafa’nın Türkiye’de yaşayan kardeşi, ailenin yaşadığı büyük dramı anlattı. Yalova’da yaşayan Mecit Muhammed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek isteyerek, "Bizi oraya gönderin, ablamız orada yalnız kaldı. Eşini ve bir oğlunu kaybetti, biri de yaralı. Kızı ile yalnız mücadele ediyor" dedi.
Savaştan ve yıkımdan kaçan Mecit Muhammed, 2013’te Türkiye’ye sığındı. Yalova’ya yerleşip, hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Yalova’da bir çiftçi yanında çalışan ve keçilere bakan Mecit, 3 çocuğu ve eşiyle mutlu ve huzurlu bir hayat sürüyordu. Üç çocuğundan en büyüğü 6.5 yaşında ve okula gidiyor. Diğer çocukları ise 3.5 ve 2 yaşında olan Mecit, cuma günü Yeni Zelanda’dan gelen acı haberle yıkıldı.
Katliamda ölen ve yaralananlar arasında ablası Selva’nın eşi ve üç çocuğu da vardı. Selva’nın eşi Halit Hacımustafa ve büyük oğlu Hamza Hacımustafa saldırıda hayatını kaybetti. 12 yasındaki küçük oğlu Ziyad Hacımustafa ise yaralandı. 8 yaşındaki kızı Zeynel ise arkadaşlarına gittiği için olay yerinde yoktu.
Mecit Suriye’deki savaştan Türkiye’ye kaçarken, ablası Selva ise Ürdün’e geçmişti. Selva Hacımustafa, 5 yıl Ürdün’de yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte 7 ay önce Yeni Zelanda’ya gitti. Halit Hacımustafa yarış atı seyisi, büyük oğlu Hamza ise şampiyonlukları olan bir jokeydi.

Acı haberle yıkıldı
Yalova’da yaşayan Mecit Muhammed, “Olay günü sabah kalktım. İnternete bakarken ablam mesaj gönderdi. Eşim öldü, bir çocuğum kayıp dedi. Ufak çocuk iki tane mermi yemiş; ablam telefondan duymuş mermi sesini. Sonra oğlu bağırmış. Alo diyor, konuşmaya çalışıyor ama konuşamıyor, sesi çıkmıyor. Eniştem ve yeğenim şehit olmuş” dedi.

“Ablam çocukları ile yalnız kaldı bana yardım edin onların yanına gideyim”
Mecit Muhammed, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan rica ediyorum, ben oraya gitmek istiyorum. Oraya gidip ablamın yanında duracağım. İnşallah manevi olarak, psikolojik olarak destek veririm ona. Gitmek için destek istiyorum. Yeni Zelanda tek bir Suriyeli aile aldı. Kaçak gitmediler. Seçtiler götürdüler oraya. 7 ay olmadı. Eniştem eskiden at bakıyordu. Çok profesyoneldi. Oğlu jokey, Ürdün’de şampiyon oldu. Çok yarış kazandı. Allah rahmet eylesin. Ben adalet istiyorum. Müslümanlara bu zulüm bitsin artık. Her zaman bize zulmediyorlar. Suriye’de zulmediyorlar, dışarıda zulmediyorlar, her yerde zulmediyorlar. Yine Allah’a çok şükür diyoruz” şeklinde konuştu.

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