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İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 18:29 | Son Güncelleme

İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar artıyor

Hava sıcaklıklarının yarın iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Sinop, Yozgat, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve gök
gürültülü sağanak geçeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı
ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta
kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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