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İcap nöbeti ücreti mağduriyetine son

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.02.2019 18:17 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7.

Sağlık-Sen tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesine açılan davada, icap nöbeti tutan uzman hekim dışındaki sağlık personeline icap nöbeti ücreti ödenmesi kararı alındı.
Sağlık-Sen’den yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığının Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 42. maddesini gerekçe göstererek icap nöbet ücretinin uzman hekim dışı sağlık personeline ödenmesi talebini reddettiği hatırlatılarak, Hazine ve Maliye Bakanlığının bu yazısının iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesine Sağlık-Sen tarafından açılan dava sonucu yazının iptaline karar verildiği kaydedildi. Mahkemenin 657 sayılı Kanun’un ek. 33. maddesi uyarınca icap nöbeti tutan memurlar ve sözleşmeli personele de icap nöbeti ücreti ödenmesine karar verdiği vurgulanarak, "Sağlık-Sen tarafından mahkeme kararının ivedilikle Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanması için başvuruda bulunuldu. Mahkemenin iptal kararıyla birlikte icap nöbet ücreti alamayan uzman hekim dışı sağlık personellerinin icap nöbet ücreti alabilmek için çalıştığı kurumlara başvurması gerekmektedir" denildi.

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