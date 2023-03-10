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Icardi'nin ardından şimdi de Zaniolo! Her golün de stat o şarkıyla inleyecek... Eski kulübü Roma'ya gönderme

10.03.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Icardi'nin attığı her golün ardından stadyum 'Aşkın Olayım' şarkısıyla inlerken, taraftarlar yeni transfer Zaniolo'nun da şarkısını buldu. Yıldız oyuncunun attığı her golden sonra Nef Stadyumu'nda o parça çalınacak. İşte detaylar...

Icardi'nin ardından şimdi de Zaniolo! Her golün de stat o şarkıyla inleyecek... Eski kulübü Roma'ya gönderme
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sarı-kırmızılıların göz bebeği haline gelen Arjantinli yıldız, özellikle son haftalardaki performansıyla alkış toplarken attığı her gol sonrası Nef Stadyumu'nu Simge'nin 'Aşkın Olayım' şarkısıyla inletmeye başlamıştı.

ZANIOLO'NUN ŞARKISI BULUNDU

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Topu ağlarla buluşturduğu an binlerce taraftara 'Aşkın Olayım'ı söyleten Mauro Icardi resmen bu şarkıyla özdeşleşmiş durumdayken Sarı-Kırmızılı taraftarlar "Aşkın olayım" şarkısından sonra, genç yıldız Zaniolo'nun parçasını da buldu.

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"YAKARIM ROMA'YI DA YAKARIM"

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Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa maçında gol atması durumunda İtalyan futbolcu için stat hoparlörlerinde "Yakarım, Roma'yı da yakarım" şarkısını çalmayı ve tribünlerin hep birlikte eşlik etmesini planlıyor.

ESKİ TAKIMINA GÖNDERME

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Eski takımı Roma'da yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılık kararı veren ve Galatasaray'ı tercih eden Zaniolo için, kulübün sportif direktörü Tiago Pinto, "Roma'dan ayrılmak istiyorsanız ve sizi sadece Galatasaray ve Bournemouth istiyorsa, kendinizi sorgulamalısınız" ifadelerini kullanmıştı.

Zaniolo da Galatasaray'daki performansıyla eski kulübüne mesaj göndermeyi hedefliyor.


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