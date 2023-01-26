Icardi ve Keita Balde arasında ihanet tartışması! Eski takım arkadaşının Wanda Nara'yı taciz ettiğini açıklayan Icardi geceyi yangın yerine çevirdi! Galatasaray taraftarının yaptığı olay ise sosyal medyada gündemi belirledi!
Icardi ve Keita Balde arasında ihanet tartışması! Eski takım arkadaşının Wanda Nara'yı taciz ettiğini açıklayan Icardi geceyi yangın yerine çevirdi! Galatasaray taraftarının yaptığı olay ise sosyal medyada gündemi belirledi!
Mauro Icardi, evli ve 2 çocuğu olan eski takım arkadaşı Keita Balde’nin Wanda Nara'ya mesajlar atarak taciz ettiğini açıkladı. Gece yarısı Instagram hesabından bu iddiayı paylaşan Icardi sosyal medyada gündemin ana maddesi oldu. Takipçileriyle bu durumu paylaşan golcü oyuncu ortalığı adeta yangın yerine çevirdi.
anda Nara’nın Mauro Icardi’yi eski takım arkadaşı Keita Balde ile aldattığı iddia edilmişti. Bu iddianın hemen ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Icardi, Keita Balde'nin Wanda Nara'yı mesaj atarak taciz ettiğini duyurdu.
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