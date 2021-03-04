ICC Filistin’de Savaş Suçlarını Soruşturacak

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Filistin topraklarında savaş suçları işlendiği iddialarıyla ilgili resmi soruşturma başlatacak. ICC, soruşturmayı başlatma yetkisi olduğu kararına Şubat ayının başında varmıştı. Savcı Fatu Bensuda konuyla ilgili yayınladığı mesajda, “Soruşturma başlatma kararı ofisteki ekibimiz tarafından yaklaşık beş yıl süren itinalı bir ön inceleme sonucunda alındı” dedi. Soruşturmanın “ilkeli ve partizanlıktan uzak bir yaklaşımla” yürütüleceği vaadinde bulunan Bensuda ayrıca, “Sonuçta, temel ilgi noktamız, uzun süreli şiddet ve güvensizliğin tüm taraflarda yarattığı derin acı karşısında, savaş suçlarından mağdur olan hem Filistinliler hem de İsrailliler olmalı” ifadesini kullandı. İsrail ve Amerika ICC’nin soruşturma kararına tepki gösterirken, Savcı Bensuda 2019 yılının Aralık ayında yaptığı bir açıklamada Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde savaş suçları işlendiğini, sorumluların ise hem İsrail Savunma Güçleri hem de Hamas gibi Filistinli gruplar olabileceğini savunmuştu.

Soruşturma kapsamında bir sonraki adım, İsrailli ya da Filistinli yetkililerin gerekli incelemeleri kendilerinin yapıp yapmayacağını görmek olacak. Diğer taraftan, bu yıl Haziran ayında Savcı Bensuda’nın yerine görevi İngiliz Savcı Karim Khan devralacak. İsrail ve ABD karara tepkili, Filistin yönetimi memnun İsrailli yetkililer ICC’nin böylesi bir soruşturma yürütme yetkisi olmadığını savunurken, Filistin yönetimi karardan memnun. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, mahkemenin kararına, “tam bir Yahudi karşıtlığı ve iki yüzlülüğün zirvesi” diyerek tepki gösterdi. Mahkemeyi “gerçek” savaş suçları işleyen İran’a, Suriye’ye ve diğer ülkelere “göz yummakla” suçlayan Netanyahu, “Herhangi bir yetkisi olmadan, sivilleri kasten hedef alan dünyanın en kötü teröristlerine karşı sivil kayıpları önlemek için her türlü tedbiri alan cesur askerlerimizi savaş suçlusu ilan etti” dedi. İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi de, kararın “ahlaki ve yasal açıdan kusurlu” olduğunu savundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, ABD olarak ICC'nin açıkladığı karara sert biçimde karşı çıktıklarını söyledi. ICC'nin bu konuda yetkisinin olmadığını söyleyen Price, "İsrail'i adil olmayan biçimde hedef almaya yönelik eylemlere karşı çıkma dahil, İsrail ve güvenliğine olan güçlü bağlılığımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.