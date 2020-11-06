ICC Raporu: "Venezuela’da İnsanlık Suçu İşlendi"

Diğer dosyaysa Birleşmiş Milletler (BM) denetçilerinin raporlarında Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve bazı üst düzey yetkililerin yargısız infaz ve sistematik işkence gibi ülkede işlenen bazı insan hakları ihlallerinin "insanlığa karşı suç" kapsamında değerlendirilebileceğini belirtmesi ve ICC’yi göreve çağırması üzerine başlatılmıştı.

Ağır ekonomik ve siyasi kriz yaşanan Venezuela hakkındaki ilk inceleme, 2014 ile 2018 arasındaki hükümet karşıtı protestolarda, güvenlik güçleri tarafından ağır insan hakları ihlalleri işlendiği iddiası üzerine 2018’de başlatılmıştı.

ICC halen, Venezuela hakkında biri 2018 yılının Şubat ayında Arjantin, Kanada, Kolombiya, Şili, Paraguay ve Peru’nun ortak başvurusuyla, diğeri bu yılın Şubat ayında Birleşmiş Milletlerin çağrısıyla başlatılan iki inceleme yürütüyor.

Soykırım, insanlığa karşı işlenen suçlar, savaş ve saldırı suçlarına bakan Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Savcısı Fatou Bensouda, Venezuela hükümetine yönelik yürüttükleri insan hakları ihlalleri incelemeleri hakkında Venezuela hükümetinin temsilcileriyle Çarşamba günü Lahey’de görüşme yaptı.

ICC’nin yaptığı açıklamaya göre, Venezuela Başsavcısı Tareck Wiliam Saab ve beraberindeki heyete, 2018’de başlayan incelemenin tamamlandığı ve Venezuela'da mahkemenin yetki alanına giren suçların işlendiğine inanmak için makul gerekçeler bulunduğu bildirildi.

Mahkeme 2020’de başlayan incelemenin ise devam ettiğini ve sürecin daha sağlıklı işlemesi için Venezuelalı yetkililerden bilgi istenmesi üzerine Vheyetin Savcı Bensouda'yı Venezuela'ya davet ettiği kaydedildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, her iki incelemenin sonucunda bahsi geçen suçları işleyenlerle ilgili soruşturma açılıp açılmayacağına ilişkin bir karar verileceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Venezuela’da yaşanan insan hakları ihlallerinin daha çok ‘keyfi gözaltılar, yargısız infazlar, gözaltında kayıplar ve cinsel içerikli şiddetler’ olduğunu belirtiyor.

30 milyon nüfusa sahip olan Venezuela’da yaşanan siyasi, ekonomik ve insani kriz nedeniyle yaklaşık 5 milyon kişi yani her altı kişiden biri ülkeyi terk etti.

