ICC’den Rusya-Gürcistan Savaşına İlişkin Yakalama Kararı Talebi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) savcısı 2008 Rusya-Gürcistan savaşında savaş suçu işlediğinden şüphelenilen üç yetkili hakkında yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunduğunu açıkladı.

Savcı Karim Khan yargıçlara ilettiği yakalama kararı talebinin, etnik Gürcü sivillere yönelik uygulanan hukuksuz hapsedilme, kötü muamele, esir alma gibi suçlamalara odaklandığını belirtti.

2008 yılında beş gün süren çatışmalarda Rusya ayrılıkçı Güney Osetya bölgesindeki Rusya yanlısı gruplara destek vermek amacıyla Gürcistan’a asker göndermiş, Gürcistan ve batı ülkeleri bu durumu hukuksuz şekilde toprak ilhakı olarak nitelemişti.

Moskova o dönem sivilleri Gürcistan saldırısından korumak için harekete geçtiğini iddia etmiş ve şu anda Rus askerlerinin bulunduğu Güney Osatya’nın bağımsızlığını tanımıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı Khan, Güney Osetya’nın o dönem fiili içişleri bakanı olan Mikhail Mindzaev için yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunduğunu söyledi.

Savcının hakkında yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunduğu diğer iki yetkili de bölgede bulunan gözaltı merkezinin yöneticisi Hamlet Guchmazov ve görevi Güney Osetya’da başkanlığın insan hakları temsilcisi olarak tanımlanan David Sanakoev.

"Ukrayna'da savaş suçu iddiaları konusunda endişeliyim"

Savcı Khan Ukrayna’daki duruma ilişkin yapılan ve Rusya’nın Kırım’ı ilhak ettiği 2014’ten itibaren yaşanan olayları inceleyen ön değerlendirmede “benzer davranış izlerine” rastladıklarını belirtti.

Savcı, “Ukrayna’da bugün devam eden saldırılar sırasında uluslararası savaş suçu iddiaları konusunda son derece endişeliyim” dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 123 üyesi bulunuyor. Rusya ve Ukrayna Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne üye değil. Ancak Kiev 2014’ten bu yana topraklarında işlenen savaş suçları, insanlığa karşı suç ve soykırıma ilişkin inceleme konusunda mahkemenin yetki alanını tanımak üzere özel bir bildiri imzalamıştı. Rusya ise 2002 yılında Lahey’de kurulan mahkemeyi tanımıyor.

