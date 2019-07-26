İÇDAŞ Tohum Bankası açıldı

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Dün tohum kıymetli değildi. Bugün kıymetli. Ama yüzyıl sonra da bizim insanımız, evlatlarımız, torunlarımız aynı ürüne ulaşsın, aynı bitkiye ulaşsın diye yapılan çalışmalara destek vermeyi milli görev bildik." dedi.

Turan, Türkiye'nin ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ A.Ş'nin Çanakkale'nin Biga ilçesinde 50 milyon liralık yatırım ile kurduğu 400 bin ton kapasiteye sahip Tohum Bankası'nın açılışı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen "Yerli ve Milli Tohum Çeşitleri Demostrasyonu" etkinliğinde yaptığı konuşmada, milli ve yerli tohumun üretilmesine destek vermek istediklerini söyledi.

AK Parti hükümetlerinin tarıma ve üreticiye büyük destek verdiğini anlatan Turan, şunları ifade etti:

"Şerefle ve gururla milli ve yerli tohumun üretilmesine destek için buraya geldik. Çünkü önemsiyoruz. Dün tohum kıymetli değildi. Bugün kıymetli. Ama yüzyıl sonra da bizim insanımız, evlatlarımız, torunlarımız aynı ürüne ulaşsın, aynı bitkiye ulaşsın diye yapılan çalışmalara destek vermeyi milli görev bildik. Tarıma mazot desteği olsun, gübre desteği olsun, KDV indirimi olsun, sulamadaki indirimler olsun birçok toplantıda aldığımız kararı beraber hayata geçirdik. Tarımı önemsiyoruz. 111 çeşit tarım ürünü var memleketimizde. Bunların birçoğunda Türkiye üretimde ilk 5’te, 10’da. Kıymetli yerler. Şeftalimiz, Bayramiç elmamız, kirazımız birçok konuda Türkiye’de örnek haldeyiz. İthalatımız var mı? Var. Ama ihracatımız çok daha fazla hale geldi. Ama istiyoruz ki, çok kıymetli bu atılımları destekleyelim, yeni dönemde inşallah memleketimize yeni katma değerler üretelim."