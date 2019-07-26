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İÇDAŞ Tohum Bankası açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 21:41 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: "Dün tohum kıymetli değildi. Bugün kıymetli. Ama yüzyıl sonra da bizim insanımız, evlatlarımız, torunlarımız aynı ürüne ulaşsın, aynı bitkiye ulaşsın diye yapılan çalışmalara destek vermeyi milli görev bildik" - İÇDAŞ Bölge İdare Koordinatörü Şerif Mutlu: "Ülkemiz 2023 hedeflerinin en önemlilerinde biri de kendini besleyebilen, dünyaya teknoloji ve ürün ihraç edebilen örnek bir tarım ülkesi olmaktır"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Dün tohum kıymetli değildi. Bugün kıymetli. Ama yüzyıl sonra da bizim insanımız, evlatlarımız, torunlarımız aynı ürüne ulaşsın, aynı bitkiye ulaşsın diye yapılan çalışmalara destek vermeyi milli görev bildik." dedi.

Turan, Türkiye'nin ağır sanayi kuruluşlarından İÇDAŞ A.Ş'nin Çanakkale'nin Biga ilçesinde 50 milyon liralık yatırım ile kurduğu 400 bin ton kapasiteye sahip Tohum Bankası'nın açılışı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen "Yerli ve Milli Tohum Çeşitleri Demostrasyonu" etkinliğinde yaptığı konuşmada, milli ve yerli tohumun üretilmesine destek vermek istediklerini söyledi.

AK Parti hükümetlerinin tarıma ve üreticiye büyük destek verdiğini anlatan Turan, şunları ifade etti:

"Şerefle ve gururla milli ve yerli tohumun üretilmesine destek için buraya geldik. Çünkü önemsiyoruz. Dün tohum kıymetli değildi. Bugün kıymetli. Ama yüzyıl sonra da bizim insanımız, evlatlarımız, torunlarımız aynı ürüne ulaşsın, aynı bitkiye ulaşsın diye yapılan çalışmalara destek vermeyi milli görev bildik. Tarıma mazot desteği olsun, gübre desteği olsun, KDV indirimi olsun, sulamadaki indirimler olsun birçok toplantıda aldığımız kararı beraber hayata geçirdik. Tarımı önemsiyoruz. 111 çeşit tarım ürünü var memleketimizde. Bunların birçoğunda Türkiye üretimde ilk 5’te, 10’da. Kıymetli yerler. Şeftalimiz, Bayramiç elmamız, kirazımız birçok konuda Türkiye’de örnek haldeyiz. İthalatımız var mı? Var. Ama ihracatımız çok daha fazla hale geldi. Ama istiyoruz ki, çok kıymetli bu atılımları destekleyelim, yeni dönemde inşallah memleketimize yeni katma değerler üretelim."

Bülent Turan, tarımın Türkiye'nin kaderi için vazgeçilmez bir değer olduğunu bildiklerini ve buna göre hareket ettiklerini sözlerine ekledi.

İÇDAŞ Bölge İdare Koordinatörü Şerif Mutlu da hazırlanan tohum bankası kapsamında 34 çeşit ürünün yeşermeye başladığını anlattı.

Şirket olarak çelik, enerji, denizcilik sektörlerinde dünyanın gelişmiş ülkelerinden biri olma hedeflerine bir yenisini daha eklediklerini kaydeden Mutlu, "İnsanlığın on binlerce yıllık geçmişini tohumların hafızasında yaşatan Anadolu'muz tarımın, tohumun ve bereketin ana yurdudur. Ülkemiz 2023 hedeflerinin en önemlilerinde biri de kendini besleyebilen, dünyaya teknoloji ve ürün ihraç edebilen örnek bir tarım ülkesi olmaktır." diye konuştu.

Anadolu'nun eşsiz değere sahip tohumlarını muhafaza ederek, gelecek kuşaklara ulaştırmak, ayrıca ıslah ederek yüksek verimli, sağlıklı ve çiftçiler ile ülkeye sağlıklı tohumlar üretmek üzere İÇDAŞ Tohum Bankası Projesi'nin hayata geçirildiğine işaret eden Mutlu, şöyle devam etti:

"Eksi 20 derece soğukluktaki tohum koruma depolarında 250 bin tohumu yüzyıl muhafaza edebilecek olan İÇDAŞ Tohum Bankası 2023 yılına kadar 50 milyon liralık bir yatırım ile 400 bin ton tohumu depolamayı planlamaktadır. İÇDAŞ ailesi olarak Allah'ın izniyle en büyük arzumuz, yüce devletimizin 2023 hedeflerine ve Türkiye'nin gıda bağımsızlığına katkı veren bir nefer olabilmektir."

Konuşmaların ardından bankanın açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İÇDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Aslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile davetliler katıldı.

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