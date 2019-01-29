Ice T karısının üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Gerçek adı Tracy Lauren Marrow olan şarkıcı ve oyuncu Ice T, dün sabah yaptığı paylaşımla herkesi şoke etti.

The Law & Order: SVU dizisiyle ünlü oyuncu, model karısı Coco Austin'in üstsüz bir şekilde uyurken fotoğrafını paylaştı.

Twitter'dan, 39 yaşındaki Coco, kızları Chanel ve köpeklerinin birlikte uyurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ice T, "Her sabah bu üç kızla uyanıyorum" notunu düştü.

Ice T'nin tweet'i kısa sürede yüzlerce retweet ve binlerce beğeni aldı. Ünlü ismin Twitter'de 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.



