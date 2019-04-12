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"ICEARC 2019" Trabzon'da düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 13:53 | Son Güncelleme

KTÜ'nün ev sahipliğinde düzenlenecek "2019 Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Konferansı"na 750 akademisyen katılacak

"2019 Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Konferansı" Trabzon'da gerçekleştirilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, KTÜ'nün ev sahipliğinde 17-20 Nisan'da organize edilecek ve resmi dili İngilizce olan "International Civil Engineering and Architectural Conference"a (ICEARC 2019), dünyanın dört bir yanından araştırmacıların katılacağı belirtildi.

Katılımcıların, inşaat mühendisliği ve mimarlık bilimlerindeki son gelişmeler ve popüler konulardaki deneyimleri paylaşacakları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ICEARC 2019, dünyanın dört bir yanında üniversite ve teknoloji merkezlerinde inşaat mühendisliği ve mimarlık alanlarında çalışan bilim insanları, akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler ile kamu ve özel sektördeki mühendis ve mimarların bir araya gelmesini sağlayacak akademik bir platform olarak hem alanda yürütülen güncel araştırma sonuçlarının paylaşılması hem de katılımcıların yeni fikirleri ve uygulama deneyimlerini yüz yüze görüşmeleri, iş veya araştırma ilişkileri kurmaları ve gelecekteki iş birliği için küresel ortaklar bulmalarına fırsatlar sunmaktadır. ICEARC 2019, dünyanın farklı ülkelerinden gelecek katılımcıların alanlarında yaptıkları araştırma çalışmalarını sunmalarına ek olarak özellikle kamu ve özel sektördeki uygulamacılar için düzenlenecek workshoplarla pratiğe yönelik bilgi ve deneyimlerin katılımcılara aktarılmasını sağlayacaktır."

Açıklamada, iki yılda bir düzenlenmesi planlanan ICEARC 2019'un, uluslararası saygınlığa sahip bir bilimsel toplantı olma özelliği kazanmasının istendiği ifade edilerek, bu sayede hem bilimsel hem de sosyal anlamda Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağlayacağı düşünüldüğü aktarıldı.

Türkiye'deki üniversitelerin yanı sıra 34 ülkedeki 114 üniversiteden toplam 628 bildiri gönderilen konferansa 750 akademisyen ve 500 öğrenci ile 25 şirket ilgilisinin katılmasının beklendiği kaydedildi.

ICEARC 2019'un açılış programı, 17 Nisan Çarşamba günü saat 09.15'de KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
ICEARC 2019 Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon

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