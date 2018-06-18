İçerde dizisi hayranlarına müjde!

İki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan, 39 bölüm boyunca büyük aksiyon filmlerini aratmayan dev operasyon sahneleriyle izleyicilerine pek çok ilki yaşatan Ay Yapım imzalı İçerde tekrar bölümleriyle yeniden ekranda.
Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.
İçerde, 19 Haziran Salı saat 20.00’de Show TV’de!