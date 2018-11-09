İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

Yayınladığı dönemde reyting rekorları kıran 'İçerde' dizisinin final yapmasıyla bir oyuncu işsiz kaldı. Dizide Şevko karakterini oynayan Payas, şimdilerde geçimini sağlayabilmek için sokaklarda simit ve sandviç satıyor.

Flasflas sayfasına ulaşan fotoğraflarda Payas'ın sandviç ve simit sattığı ortaya çıktı. Dizinin birçok oyuncusu kendisine yeni yapımlarda yer bulurken yan karakter olarak çalışan oyuncular geçimini sağlamak için farklı işlere yöneldi.

İçerde dizisinden sonra iş bulamadığını ve annesine bakmak için simit, sandviç sattığını söyleyen Payas, yeni işinden şikayetçi olmadığını da söyledi.

BİRÇOK DİZİ VE FİLMDE ROL ALDI

Sedat Payas, İçerde, Vücut, Kolpaçino: Bomba, Kalbim Seni Seçti, Çakıl Taşları ve Kurtlar Vadisi gibi dizi ve filmlerde rol aldı.

