İçerenköy'de park halinde bulunan iki servis aracı ile bir otomobilde yangın  -2

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- ATAŞEHİR'de park halinde bulunan iki servis aracı ile bir otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

İçerenköy Cihan Sokak üzerinde park halindeki bir minibüste saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın minibüsün iki yanında park halindeki servis minibüsü ve otomobile de sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Araçlardaki alevler kısa sürede söndürüldü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

