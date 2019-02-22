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İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 12:14 | Son Güncelleme

Bursa’da içerisinde vatandaşların bulunduğu kıraathaneyi kurşunlayan motosikletli saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı.

Bursa’da içerisinde vatandaşların bulunduğu kıraathaneyi kurşunlayan motosikletli saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, yere yatarak kurşunlardan korunmaya çalıştı. Şans eseri ölen ya da yaralananan olmadı.
Olay, Bursa’nın Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce de kurşunlama olayına karıştığı iddia edilen A.S.Ö. (23), gece saatlerinde motosikletle dolaşmaya başladı. Bir süre sonra kıraathanenin önünden geçen saldırgan, içerisinde 20 kişinin bulunduğu kahveye tabancayla ateş etti. Çıkan seslerin nereden geldiğini anlamaya çalışan vatandaşlar, yere yatarak serseri kurşunlardan kendilerini korumaya çalıştı. Silahlı saldırgan, kıraathaneye 8 el ateş ettikten sonra, olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayın şokunu atlatmaya çalışan vatandaşlar, kendilerini korkuyla dışarı attı.
Şans eseri hiç kimsenin yaralanmazken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik tedbiri alan ekipler, duvarlara isabet eden çekirdekleri, boş kovanları toplayarak, silahlı saldırganın peşine düştü. Olay yerine yakın bir noktada ekipler tarafından yakalan silahlı saldırgan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

"Resmen ölüme teşebbüs"
Olay esnasında kıraathanenin önünde oturan ve ölümden dönen Mustafa Bayrak, "Motosikletli saldırgan, hiç durmadan ateş ede ede geçti. Resmen ölüme teşebbüs, başka bir şey değil. İçeride 17-18 kişi, dışarıda da 3 kişi vardı. Ben camın önünde otururken kurşunların biri sağımdan, biri solumdan, diğeri de üstümden geçti" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"İnsanlar öldü zannettim, herkes yerde yatıyordu"
Olay esnasında çıkan sesten yere yattıklarını söyleyen kıraathane sahibi İrfan Kaya, "Silah sesine dışarıya çıktık. Tabancayla ateş eden şahıs hızla uzaklaştı. İnsanlar öldü zannettim, herkes yerde yatıyordu. Silahlı saldırganı tanıyoruz, polis tarafından yakalanmış. Benimle, kahvedekilerle hiçbir husumeti yok. Neden böyle yaptığını bilmiyorum" ifadesinde bulundu.

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı
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