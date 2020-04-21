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  4. 'İçerideki benim gelinim' deyip taksinin önüne yattı

'İçerideki benim gelinim' deyip taksinin önüne yattı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2020 10:58 | Son Güncelleme

Sultangazi'de içinde gelini olduğunu öne sürdüğü bir taksinin önüne yatan adam hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Gelininin evden kaçtığını söyleyen kişinin taksici ile arasında tartışma çıktı. Bir cep telefonu ile saniye saniye kayda alınan anlarda, trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.

Olay, dün Eski Edirne Asfaltı Mescid-i Selam Tramvay Durağı yakınlarında meydana geldi. Adı öğrenilemeyen bir kişi, minibüs beklediği sırada seyir halindeki takside iddiaya göre 2 yıl önce evden kaçan gelinini gördü. Bunun üzerine koşarak taksinin önünü kesen kişi, bir süre taksici ile tartıştı. Önünde yatarak taksinin gitmesine izin vermeyen kişi, trafiğin durmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşlar da adamı yolu açması için ikna etmeye çalıştı, sürücüler de kornalara basarak duruma tepki gösterdi. Çevredekiler, bu kişiyi tutarak yolun dışına çıkardı. Yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
gelin sultangazi Taksi

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