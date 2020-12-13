HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçerisinde 100 bin TL’lik ziynet eşyası bulunan kasayı çalan şahıslar yakalandı

İçerisinde 100 bin TL’lik ziynet eşyası bulunan kasayı çalan şahıslar yakalandı

13.12.2020 23:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde girdikleri evde içerisinde 100 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalan 3 kişi ve olayla bağlantısı bulunan 2 kişi düzenlenen operasyonda yakalandı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde girdikleri evde içerisinde 100 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalan 3 kişi ve olayla bağlantısı bulunan 2 kişi düzenlenen operasyonda yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 29 Kasım tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın evine giren şahıslar, içerisine 100 bin TL değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden vatandaşın ihbarı üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde eve giren şahısların M.A., S.C., ve H.S. olduğu tespit edildi.

5 kişi gözaltına alındı
Şahısların yakalanması için Diyarbakır, İstanbul ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda S.C., M.A. ve H.S. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında M.A. ile aynı evde bulunan ve olayla bağlantıları olduğu tespit edilen M.Ç. ve Ş.Y. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı. M.A.’nı9n evinde yapılan aramalarda 1kilo 620 gram skunk, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şahısların 5’i de serbest kaldı
Gözaltına alınan şüpheliler Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Burada yapılan işlemlerinde şahıslardan M.A.’nın farklı suçlardan 15, S.C.’nin ise 3 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Şahıslar emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerin 5’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler infial yaratmıştı! O anları anlattıGörüntüler infial yaratmıştı! O anları anlattı
Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarıMeteoroloji'den 5 il için kritik uyarı
11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

İmamoğlu tarih verdi: 1 Ocak'ta hizmete giriyor

İmamoğlu tarih verdi: 1 Ocak'ta hizmete giriyor

Alanyaspor, ''lider benim'' dedi!

Alanyaspor, ''lider benim'' dedi!

Kırmızı geceliği ve dekoltesiyle olay oldu

Kırmızı geceliği ve dekoltesiyle olay oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 12 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Marketteki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Kabine toplantısını işaret etti

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Çin aşısını gönüllü yaptıran profesörden yan etki açıklaması

Diğer Haberler

Bakan Karaismailoğlu: Kuzey Marmara otoyolunun son kesimi 19 Aralık'ta açılacak

Bakan açıkladı: 19 Aralık'ta açılacak

Elleri yandı evi küle döndü! Karabük'te korkutan yangın

Elleri yandı evi küle döndü! Karabük'te korkutan yangın

Meteoroloji'den 5 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap: Boşuna zahmet edip yazmasın

Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

13 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.