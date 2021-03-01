HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçerisinde 363 TL bulunan cüzdanı çalan şahıs tutuklandı

İçerisinde 363 TL bulunan cüzdanı çalan şahıs tutuklandı

01.03.2021 14:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muratpaşa’da bir şahsın içerisinde 363 TL bulunan cüzdanını yolda yürüdüğü esnada elinden alarak kaçan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay, 26 Şubat Cuma günü saat 17.58 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesinde meydana geldi.

Muratpaşa’da bir şahsın içerisinde 363 TL bulunan cüzdanını yolda yürüdüğü esnada elinden alarak kaçan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 26 Şubat Cuma günü saat 17.58 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müşteki V.D. ile yapılan görüşmede; Çağlayan Mahallesi 2042 Sokak üzerinde yaya olarak yürüdüğü sırada, kırmızı kapüşonlu hırka giyimli, uzun boylu bir erkek şahsın arkasından gelerek, elinde bulunan kırmızı renkli, içerisinde 120 TL, 26 Dolar ve 55 Euro para bulunan cüzdanını alarak 2041 sokak istikametinden yaya olarak kaçtı. V.D., eşyalarını çalan şahıs hakkında davacı ve şikayetçi olduğunu bildirdi. Emniyet ekiplerince, şüpheli şahsın cüzdanın içerisinde bulunan paraları alarak bahse konu cüzdanı 2041 sokak üzerine attığı tespit edildi. Bahse konu cüzdan olay yeri inceleme ekiplerince incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Gasp Büro Amirliği personelleri tarafından yapılan detaylı alan ve saha çalışmasında, meydana gelen olayı gerçekleştiren şahsın B.K.A. olduğu tespit edildi. B.K.A., emniyet ekiplerince yakalanıp göz altına alındı. Şüpheli B.K.A. çıkarıldığı adli mercilerce 27 Şubat günü “Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın! Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın!
Heyecanlandıran keşif! 'Bu kadarını tahmin etmezdim'Heyecanlandıran keşif! 'Bu kadarını tahmin etmezdim'
Hepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleriHepsiburada iletişim numarası, müşteri hizmetleri

En Çok Okunan Haberler

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Nusret'le poz verdi! Süper minisi olay

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde

Bakan Karaismailoğlu açıkladı! İstanbullulara çifte müjde

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

Dehşete düşüren olay! Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip ensesinden kesti

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

Ermenistan'da göstericiler hükümet binasını bastı

Ermenistan'da göstericiler hükümet binasını bastı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

Samsun'da caddelerde insan yoğunluğu arttı, ekipler devreye girdi

Polis tek tek kontrol ediyor

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti! Pankarttaki yazı dikkat çekti

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti! Pankarttaki yazı dikkat çekti

Son Dakika: Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında karar verildi

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında karar verildi

Siirt'te dehşet! Cadde ortasında kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay! Cadde ortasında kurşun yağdırdı

Evi yanan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu

Yer: Sivas! Yaşlı kadını gözyaşlarına boğan olay

Çorum'da bir garip olay: Asırlık 2 türbeden diğerindeki mezar da boş çıktı

'Safar Dede' türbesindeki mezar da boş çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.