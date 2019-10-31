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İçerisinde çocukların da bulunduğu eve silahlı saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 08:16 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 6 kişilik bir ailenin evi pompalı tüfekle kurşunlandı.Olay, saat 01.15 sıralarında ilçeye bağlı Org.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 6 kişilik bir ailenin evi pompalı tüfekle kurşunlandı.
Olay, saat 01.15 sıralarında ilçeye bağlı Org. Nafiz Gürman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatalak annesi ve kayın validesi dahil 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Selma D. (36), çocukları Ömer F. (17), Feyzi F. (13) ve Tevfik F.’yi (16) yatırmak üzere odalarına götürdü. İddiaya göre, çocuklar odalarındayken ve evin mutfak kısmında kimse bulunmazken, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce art arda 3 el pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, sesleri duyan aile mutfağa girdiğinde tüfekten çıkan saçmaların mutfak camlarına isabet ettiğini gördü. Ayrıca silah seslerini duyan mahalleli evin önünde toplanırken, yaşanılan olay polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler çevre güvenliğini aldı.

“Çocuklarım mutfakta olsaydı”
Anne Selma D., 5 gün önce 3 kadın ile tartıştığını ve karakola gidip şikayetçi olduğunu, yaşanılan kurşunlama olayının neden gerçekleştiğini bilmediğini söylerken, “Saldırı esnasında çocuklarım mutfakta olsaydı ya da annemi yattığı yerde vursaydılar” diye olayın ardından isyan etti.
Öte yandan, saldırı dolayısıyla can kaybı ve yaralanan olmazken, polis ekipleri adreste incelemelerde bulundu. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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