İçerisine her şeyi sığdırabileceğiniz en iyi ve şık sırt çantası modelleri

Siz de evini yanında taşıyanlardan veya bilgisayarını her an her yere götürmesi gerekenlerdenseniz tüm eşyalarınızı sığdırabileceğiniz bir sırt çantasıyla ihtiyacınız olan her şeyi konforlu bir şekilde taşıyabilirsiniz. İçerisine bilgisayarınız dahil tüm eşyalarınızı rahatlıkla sığdırabileceğiniz en güzel sırt çantası modellerini sizin için inceledik.

1. Seyahatlerde de sizi yarı yolda bırakmayacak bir yol arkadaşı!

Dışarıya çıktığınızda ihtiyacınız olabilecek birçok eşyayı rahatlıkla sığdırabileceğiniz bir sırt çantası arıyorsanız ürettiği dayanıklı valiz ve çantalarla adından sıklıkla söz ettiren Samsonite markasının sırt çantasına mutlaka bakmanızı öneririz. Seyahatlerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz sırt çantasının ana gözünde 15.6 inçlik dizüstü bilgisayarınızı koyabileceğiniz ayrı bir bölme bulunuyor. Tabletler için de ayrı bir bölümü bulunan sırt çantası, yumuşak sırt dayanağının yanı sıra rahat ve dayanıklı tutma koluyla son derece konforlu bir kullanım sunuyor. Kişisel eşyalarınızı özel olarak tasarlanmış aksesuar cebine koyabileceğiniz ürün, önemli belgeler için ayrılmış özel bölmesiyle de büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor.

2. Renkli kişiliğinizi yansıtacak bir çanta!

Yanında olması gereken her şeyi doldurabileceği, dizüstü bilgisayarını bile rahatlıkla taşıyabileceği bir sırt çantası isteyenler için Mavi imzalı sırt çantası harika bir seçim olabilir. Markanın siyah renkli sırt çantası, renkli askılarıyla kolda da taşınabilecek şekilde tasarlanmış. Dizüstü bilgisayarlar için iç kısmında ayrı bir bölmesi olan çantanın iki yanında şişenizi veya termosunuzu taşıyabileceğiniz gözler bulunuyor. Ayrıca çantanın ön bölümündeki küçük gözü de cüzdan ve telefon gibi küçük eşyaları koymak için yeterli kapasiteye sahip.

3. Vintage modellerle stilinizi ortaya koyun

Vintage tasarımlardan hoşlanıyor, aynı zamanda iyi ve kaliteli bir çanta almak istiyorsanız vintage tasarımlı su geçirmez sırt çantasına bakmanızda fayda var. Gri ve kahverenginin kullanıldığı laptop bölmeli sırt çantasının içinde kablo ve şarj aleti gibi teknik aksesuarlarınızı düzenli bir şekilde yerleştirebileceğiniz özel bölmeler bulunuyor. Ayrıca üzerindeki yerleşik USB girişi sayesinde cep telefonunuzu şarj etme imkanı sunan çanta, su sıçramalarına ve yağmurlara karşı dayanıklı kumaşıyla sizi asla yarı yolda bırakmayacak bir model.

4. Huawei'den çok şık bir çanta!

İşe veya toplantılara giderken gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz, dizüstü bilgisayarınızı sığdırabileceğiniz bir sırt çantası karşınızda! Huawei'nin son derece şık bir tasarıma sahip Classic Backpack CD62 model siyah çantası, suni deri ve su geçirmez naylon kumaştan üretilmiş bir ürün. 15.6 inç dizüstü bilgisayarlar için özel bölmesi bulunan çanta, sırt kısmından kolayca bilgisayarınıza uzanabileceğiniz gözü ile büyük bir kolaylık sağlıyor. Bu çanta ile dikkatleri üzerinize toplayacağınızdan şüphe yok!

5. Sade ve kullanışlı bir çanta isteyenlere...

Kitaplarınızdan not defterlerinize, cüzdanınızdan şarj aletinize kadar ihtiyacınız olabilecek her şeyi rahatlıkla taşıyabileceğiniz Aqua Di Polo çanta, günlük kullanım için ideal bir seçim. Aqua Di Polo Unisex Sırt Çantası'nın içinde dizüstü bilgisayarlara özel tasarlanmış bölmesi olan 1 adet ana göz, cüzdan ve anahtar gibi daha ufak eşyalarınızı yerleştirebileceğiniz 1 adet ön göz ve kaybolmasını istemediğiniz kulaklık gibi aksesuarlarınızı koyabileceğiniz 1 adet küçük göz bulunuyor. Yumuşak sırt askılarıyla oldukça konforlu bir kullanımı olan çanta, dayanıklı kumaşı ile uzun yıllar kullanılabiliyor.

6. İşe veya okula giderken ihtiyacınız olan her şey yanınızda!

Classone'dan işe veya okula giderken kullanabileceğiniz gibi seyahatlerde de tüm ihtiyacınızı sığdırabileceğiniz bir sırt çantası! Farklı renk seçenekleri bulunan gri renkli sırt çantasının içinde 15.6 inç ekrana sahip cihazlarla uyumlu özel bir bölme bulunuyor. Ayrıca sırt bölümünde yer alan gizli cebi ile cüzdan gibi değerli eşyalarınızı güvenle taşımanıza olanak tanıyor. Çantanın ön bölümünde ise tabletinizi veya kitaplarınızı yerleştirebileceğiniz boydan fermuarlı ekstra bir bölme bulunuyor.

7. Ömürlük bir çanta arayanlara çare Herschel!

En iyi sırt çantası markası dendiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Herschel'in son dönemlerde oldukça popüler olan sırt çantası, 25 litrelik hacmiyle günlük kullanımın yanı sıra birkaç günlük seyahatlerde bile ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabilecek kapasiteye sahip. Dizüstü bilgisayarlar için özel olarak tasarlanmış koruyuculu bölmesi bulunan çanta, nefes alan fileli sırt yastığı ve dolgulu taşıma askılarıyla konforu sırtınıza getiriyor! Deri kayış detaylarıyla farklı bir hava yakalayan ürün kullanıcılarından tam not alıyor.

8. Yağmurda bilgisayarınız için endişe etmenize gerek yok!

Kim rahatlıkla taşıyabileceği bir sırt çantası olsun istemez ki? Fossil'in sade tasarımıyla her kombininize rahatlıkla uyum sağlayabilecek sırt çantası, kullanışlı tasarımıyla dikkat çekiyor. Çantanın içinde 15 inç boyutunda dizüstü bilgisayar yerleştirebileceğiniz özel korumalı bir bölme bulunuyor. Her an elinizin altında olması gereken cüzdan, telefon veya anahtar gibi eşyalarınızı koyabileceğiniz ön gözü de işinizi kolaylaştırıyor. Su geçirmez kumaşıyla yağmur altında bile bilgisayarınız için endişe duymanıza izin vermeyen Fossil çantayı seyahatlerinizde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

9. Kompakt tasarım!

Günlük olarak rahatlıkla kullanılabilecek bir sırt çantası isteyenlerdenseniz The Deer Bag Unisex Siyah Sırt Çantası'na bir şans verin. 15 inç boyutundaki dizüstü bilgisayarlar için özel olarak tasarlanmış bölmesi, geniş ana gözü ve ön cebiyle yeterli kapasitesi olan çanta, su geçirmez kumaştan üretilmiş. Ayarlanabilir sırt askıları sayesinde içindeki ağırlığa uygun uzunluğa getirebileceğiniz çantayı dilerseniz üst bölümde bulunan taşıma kulpları ile elinizde de taşıyabilirsiniz.

10. Peki ya, şeker pembesi spor bir çanta?

Giyim ürünleri konusunda kendini kanıtlamış bir marka olan DeFacto, ürettiği aksesuarlarda da başarısını sürdürüyor. Pembe rengiyle son derece tatlı bir görünümü olan çantanın içinde dizüstü bilgisayarınızı koyabileceğiniz özel bölmesi bulunuyor. %100 polyesterden üretilen çanta, özellikle günlük kullanım için ideal bir ürün. Tüm gözlerinde fermuar kapama kullanılan çantanın ayarlanabilir askıları sayesinde sırtınızdaki yükü eşit bir şekilde dağıtıp vücut sağlığınızı koruyabilirsiniz. Ayrıca şeker pembesinin yanı sıra siyah renk seçeneği de bulunuyor.

11. Şehir hayatı için şık bir seçim!

Ofis kombinlerinizle uyum sağlayacak şıklıkta, geniş kapasiteli ve kullanışlı bir sırt çantası için Lucky Bees! Markanın siyah üzerine gri desenli sırt çantasında dizüstü bilgisayarınızı güvenle yerleştirebileceğiniz bir bölmeye sahip geniş ana gözün yanı sıra termosunuzu koyabileceğiniz iki ayrı cep bulunuyor. Suni deriden üretilen ve iç astarı bulunan çanta, kolayca temizlenebiliyor. Siyah taşıma askıları ve altın rengi fermuarlarıyla şık bir görünümü olan sırt çantasını şehir hayatında gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.