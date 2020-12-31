ICG: ABD, Rusya ve Türkiye kriz noktalarında başat ülkeler

Dünya çapında kriz bölgeleri ve çatışma alanları ile ilgili analizler ve çözüm önerileri hazırlayan Brüksel merkezli sivil toplum örgütü, Uluslararası Kriz Grubu (International Crisis Grou-ICG) 2021 yılı ile ilgili bir değerlendirme yayınladı. Buna göre dünya yeni yılda, koronavirüs salgınının başta sağlık ve ekonomi olmak üzere pek çok alanda açtığı hasarın yanı sıra, bir dizi çatışma noktası ile de mücadele edecek. ICG'nin 10 maddede sıraladığı çatışma alanları ile ilgili belirleyici ülkelerin ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya ve Türkiye olacağı ifade edildi. Yapılan analiz çalışmasında sıralanan çatışma potansiyeline sahip 10 konu başlığı şunlar: 1- Afganistan ICG'ye göre Afganistan hükümeti ile ülkede bir dönem büyük oranda hakimiyet kuran radikal İslamcı Taliban arasındaki barış süreci, ülkede kalıcı bir barışın sağlanması adına hayati öneme sahip. 2- Etiyopya Etiyopya'nın Tigray bölgesinde, farklı etnik gruplar arasında kısa süre önce başlayan çatışmalara dikkat çeken ICG, sorunun çözümünün sadece diyalog yoluyla mümkün olabileceğini belirtiyor.

3- Sahel Bölgesi Sahra Çölü'nün güneyinde yer alan bölgede faal olan cihatçı grupların, etnik çatışmalardan faydalanarak Mali, Nijer ve Burkina Faso'da etkisini artırdığını ifade eden ICG, söz konusu coğrafyada da daha büyük çatışmalar yaşanabileceği görüşünde. 4- Venezuela ICG, ekonomik açıdan çöküş yaşadığını belirttiği Güney Amerika ülkesinde, daha kötü toplumsal olaylar yaşanmaması için acilen iyi organize edilmiş bir iktidar değişikliğine gidilmesi gerektiğini savunuyor. 5- Libya Libya'nın 2021'de de dünyadaki önemli çatışma noktalarından biri olacağını varsayan ICG'ye göre, dış güçlerin bu ülkedeki iç savaşa müdahalesi barışın sağlanmasını zorlaştırıyor. 6- Somali Doğu Afrika ülkesinde uzun yıllardır cihatçı Eş-Şebab örgütüne karşı verilen mücadelenin ülkedeki gerilimi artırdığını kaydeden ICG, önümüzdeki yıl yapılması planlanan seçimlerin çatışma ortamını daha da şiddetlendirebileceğini belirtiyor. 7- Yemen Uluslararası Kriz Grubu, 2014 yılından bu yana devam eden iç savaşın sona ermesi için, Yemen Devlet Başkanı Abdurrabu Mansur Hadi hükümeti ile, ülkenin güneyindeki geçici konseyin ve Husi milislerin yeniden barış görüşmelerine başlaması gerektiğini vurguluyor.