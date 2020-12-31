HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ICG: ABD, Rusya ve Türkiye kriz noktalarında başat ülkeler

ICG: ABD, Rusya ve Türkiye kriz noktalarında başat ülkeler

31.12.2020 18:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Kriz Grubu (ICG) tarafından 2021 yılı ile ilgili yayınlanan on maddelik çatışma bölgeleri konulu analizde, ABD ve Rusya ile birlikte Türkiye’nin belirleyici ülkelerden biri olduğu ifade edildi.

Dünya çapında kriz bölgeleri ve çatışma alanları ile ilgili analizler ve çözüm önerileri hazırlayan Brüksel merkezli sivil toplum örgütü, Uluslararası Kriz Grubu (International Crisis Grou-ICG) 2021 yılı ile ilgili bir değerlendirme yayınladı. Buna göre dünya yeni yılda, koronavirüs salgınının başta sağlık ve ekonomi olmak üzere pek çok alanda açtığı hasarın yanı sıra, bir dizi çatışma noktası ile de mücadele edecek.

ICG'nin 10 maddede sıraladığı çatışma alanları ile ilgili belirleyici ülkelerin ise Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya ve Türkiye olacağı ifade edildi.

Yapılan analiz çalışmasında sıralanan çatışma potansiyeline sahip 10 konu başlığı şunlar:

1- Afganistan

ICG'ye göre Afganistan hükümeti ile ülkede bir dönem büyük oranda hakimiyet kuran radikal İslamcı Taliban arasındaki barış süreci, ülkede kalıcı bir barışın sağlanması adına hayati öneme sahip.

2- Etiyopya

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde, farklı etnik gruplar arasında kısa süre önce başlayan çatışmalara dikkat çeken ICG, sorunun çözümünün sadece diyalog yoluyla mümkün olabileceğini belirtiyor.

3- Sahel Bölgesi

Sahra Çölü'nün güneyinde yer alan bölgede faal olan cihatçı grupların, etnik çatışmalardan faydalanarak Mali, Nijer ve Burkina Faso'da etkisini artırdığını ifade eden ICG, söz konusu coğrafyada da daha büyük çatışmalar yaşanabileceği görüşünde.

4- Venezuela

ICG, ekonomik açıdan çöküş yaşadığını belirttiği Güney Amerika ülkesinde, daha kötü toplumsal olaylar yaşanmaması için acilen iyi organize edilmiş bir iktidar değişikliğine gidilmesi gerektiğini savunuyor.

5- Libya

Libya'nın 2021'de de dünyadaki önemli çatışma noktalarından biri olacağını varsayan ICG'ye göre, dış güçlerin bu ülkedeki iç savaşa müdahalesi barışın sağlanmasını zorlaştırıyor.

6- Somali

Doğu Afrika ülkesinde uzun yıllardır cihatçı Eş-Şebab örgütüne karşı verilen mücadelenin ülkedeki gerilimi artırdığını kaydeden ICG, önümüzdeki yıl yapılması planlanan seçimlerin çatışma ortamını daha da şiddetlendirebileceğini belirtiyor.

7- Yemen

Uluslararası Kriz Grubu, 2014 yılından bu yana devam eden iç savaşın sona ermesi için, Yemen Devlet Başkanı Abdurrabu Mansur Hadi hükümeti ile, ülkenin güneyindeki geçici konseyin ve Husi milislerin yeniden barış görüşmelerine başlaması gerektiğini vurguluyor.

8- ABD-İran

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı ve uygulattığı ambargoların işe yaramadığını ifade eden ICG, Tahran'ın nükleer malzeme stoğuna devam ettiğini ve füze programını geliştirdiğini belirtiyor. ICG ayrıca, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'a, İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya yeniden katılmasını tavsiye ediyor.

9- Türkiye-Rusya

Ankara ile Moskova'nın Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ meselesinde farklı tarafları desteklediğini vurgulayan ICG, iki ülkenin bu duruma rağmen bugüne dek anlaşabildiğini ancak olası bir büyük görüş ayrılığının pek çok noktada çatışmaları şiddetlendirebileceğini görüşünü savunuyor.

10- İklim değişikliği

ICG'nin listesindeki son başlık ise küresel ısınmaya sebep olan iklim değişikliği. Yapılan analizde, yaşanan durumun çatışmaları artırıcı bir etkiye sahip olduğu ve zengin ülkelerin yoksul ülkelere yardım etmek için daha önce vaat ettikleri 100 milyar doları aktarmaları gerektiği ifade ediliyor.

dpa/ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Koronanın kaynağı araştırılıyor: O mağaralar mercek altındaKoronanın kaynağı araştırılıyor: O mağaralar mercek altında
3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Ermenistan’da Türk ürünleri tedariğine ilişkin yasak yürürlüğe girdi

Ermenistan’da Türk ürünleri tedariğine ilişkin yasak yürürlüğe girdi

Trump'ın kampanya ekibi iptal için mahkemeye başvurdu!

Trump'ın kampanya ekibi iptal için mahkemeye başvurdu!

Koronanın kaynağı araştırılıyor: O mağaralar mercek altında

Koronanın kaynağı araştırılıyor: O mağaralar mercek altında

Survivor Ceyhun'a imparatorluk madalyası!

Survivor Ceyhun'a imparatorluk madalyası!

Bir ülke daha yeni yıla girdi!

Geri sayım başladı: Bir ülke daha yeni yıla girdi!

Koronavirüs hariç 2020’yi yüzyılın en kötü yılı yapan felaketler

Koronavirüs hariç 2020’yi yüzyılın en kötü yılı yapan felaketler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.