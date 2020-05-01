ICG: 'Libya Halkı Daha Büyük Bedeller Ödemek Zorunda Kalabilir'

Merkezi Belçika’da bulunan Uluslararası Kriz Grubu (ICG), Türkiye’nin Libya’ya verdiği askeri desteğin, krizi daha da karmaşık hale getirdiğini açıkladı. ICG, Libya’daki taraflara ortak zeminde buluşma çağrısı yaptı.

Uluslararası Kriz Grubu, Türkiye’nin Libya’da BM destekli Başbakan Fayez Serraj hükümetine verdiği askeri desteğin ortaya çıkardığı sonuçlara dair bir rapor hazırladı. “Türkiye’nin Libya Hamlesi: Çalkantılı Sularda Belirsiz Gelecek” başlıklı raporda, Türkiye’nin desteğinin General Halife Hafter’e bağlı güçlerin saldırısını durdurduğuna dikkat çekilerek, “Türkiye’nin kendi stratejik, siyasi ve ekonomik çıkarları ekseninde gerçekleştirdiği bu hamle, Libya’da zaten çok katmanlı olan krizi daha da karmaşık hale getirdi” denildi.

“Türkiye’nin Müdahalesi Sorunu Çözmedi”

Türkiye’nin müdahalesinin sorunları çözmediğini savunan ICG, raporda ”Türkiye’nin müdahalesi ne mevcut anlaşmazlığı çözüme kavuşturabildi ne de rakip siyasi ve askeri gruplar arasında verimli bir müzakere süreci başlatabildi. Dış aktörler Libya’daki müttefiklerine askeri donanım ve asker temin etmeye devam ettikçe anlaşmazlığın uzama ve daha fazla can kaybına neden olması ihtimali artacaktır. Türkiye’nin müdahalesi ateşkes ya da müzakere masasına geri dönüşü sağlayacak gibi görünmüyor; dış aktörlerin hiçbiri tek taraflı olarak geri çekilmeyeceğine göre Ankara ve anlaşmazlığa taraf olan diğer dış unsurlar bir araya gelmeli, Libya ve ötesinde çıkarlarını nasıl uzlaştırabileceklerini değerlendirme yoluna gitmelidir. Ankara Trablus’un ele geçmesini engellediği sürece amacına ulaştığına inansa da ödediği bedel çatışmanın uzaması ve daha fazla hayata mal olması ile ağırlaşabilir. Bu nedenle Türkiye ve Hafter’in dış destekçilerinin ortak bir zemin yaratma yolunda adımlar atması, ateşkes sağlanması için çalışması ve kendilerinin de temel çıkarlarına hizmet edecek biçimde bir uzlaşmaya varılabilmesi için Libya’daki müttefiklerini masaya oturtmanın yollarını araması kendi yararlarına olacaktır” görüşlerine yer verildi.