ICG: ‘Türkiye’de Çatışmasızlık İhtimali Düşük’

Merkezi Belçika’da bulunan Uluslararası Kriz Grubu (ICG) tarafından hazırlanan raporda, Türkiye’de çözüm sürecinin sona erdiği 2015 yılından bu yana şiddet olaylarında, 4 bin 869 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Raporda, Türkiye’de çatışmasızlık ihtimalinin düşük olduğu vurgulandı. Türkiye’de PKK kaynaklı şiddet olaylarını, 2011 yılından bu yana kayıt altına alan Uluslararası Kriz Grubu, çözüm sürecinin sona ermesinin ardından bugüne kadarki olaylarla ilgili verileri bir raporda topladı. Rapora göre, çözüm sürecinin sona erdiği tarih olarak kabul edilen, 20 Temmuz 2015’ten bu yana, 4 bin 869 kişi güvenlik güçleri ve PKK arasındaki çatışmalarda veya terör saldırılarında hayatını kaybetti. Raporda ölenlerin 497’sinin sivil olduğuna dikkat çeken ICG, şu tespite yer verdi; ”Kriz Grubu tarafından silahlı çatışmalara katılmayan kişiler olarak tespit edilen bu grup, çoğunlukla güneydoğudaki kentsel yerleşim alanları ile TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) tarafından büyük şehirlerde gerçekleştirilen bombalı saldırılarda hayatını kaybetmiştir.”

"Tanımlanamayan kişiler" Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin bin 234’ünün güvenlik gücü personeli olduğu ifade edilen raporda, 226 kişi içinde “tanımlanamayan kişiler” ifadesi kullanıldı. ICG bu kişileri “Ağırlıklı olarak sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiği kentsel bölgelerde ölen, 16-35 yaş arasındaki kişileri kapsar. Özellikle kentsel yerleşim alanlarında çatışmaya katılmayanlarla sivil kıyafetli militanlar arasındaki çizginin net olmaması sebebiyle bu gruptaki kişiler, sivil veya militan olarak tanımlanamamaktadır” şeklinde ifade etti. Çatışmalarda 2 bin 912 PKK militanının öldüğü belirtilirken “Kriz Grubu, gerçekte PKK ölümlerinin sayısının doğrulayabildiğinden daha fazla olduğunu varsaymaktadır. İçişleri Bakanlığı, Temmuz 2015’ten beri on binden fazla militanın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştır” denildi. ICG bölgede güç dengesinin güvenlik güçlerinin lehine değiştiğine dikkat çekerek “Ölen PKK militanlarının ölen güvenlik gücü mensuplarına oranı çatışmanın değişen güç dengesiyle ilgili iyi bir göstergedir. Temmuz 2015’ten beri her bir güvenlik gücü mensubu başına ölen PKK militanlarının sayısı neredeyse dört kat artmıştır” tespitini yaptı.