ICG’den AB’ye Türkiye’ye Yaptırım Yerine Diyaloğu Tercih Edin Çağrısı

Raporda, “Avrupa Konseyi toplantısında, Avrupalı liderler yaptırımları tercih etmek yerine diyalog için daha fazla zaman ayırmalıdır. Diğer cezai tedbirlerin Ankara'yı müzakerelere itmesi olası görünmüyor. Türk firmalarının AB limanlarından yasaklanması, sektörel yaptırımlar, Türkiye’nin AB üyeliğini kolaylaştırmak için ayrılan fonların kesilmesi veya Türkiye’nin AB adaylığının tamamen sonlandırılması gibi daha sert seçenekler, Ankara’daki radikalleri neredeyse kesinlikle güçlendirecektir. Kıbrıs Cumhuriyeti ve müttefikleri, Türkiye politikasını Lukashenko'ya yönelik yaptırımlarla ilişkilendirmeyi bırakmalıdır. Beyaz Rusya ve Doğu Akdeniz jeopolitiği, her biri kendi yaklaşımını gerektiren çok farklı konulardır” görüşlerine yer verildi.

“Doğu Akdeniz'de Gerilim Nasıl Azaltılır?” başlığıyla hazırlanan raporda, taraflara bazı uyarılar yapıldı. Raporda, Doğu Akdeniz’deki gerilim nedeniyle Türkiye’ye yaptırım seçeneğinin de gündemde olduğu ve 1-2 Ekim tarihlerine ertelenen Avrupa Birliği zirvesi öncesi diyalog çağrısı yapıldı.

Almanya’nın Türkiye üzerindeki etkisine dikkat çekilen raporda, “AB'nin dış politika şefinin, Ankara’yla ilişkilerde bir dönüm noktası olarak tanımladığı durumda, Almanya bir yandan Ankara'yı, diğer yandan Atina ve müttefiklerini daha fazla geri adıma ve keşifler görüşmelerine geri dönmeye zorlamalıdır” denildi.

Ankara ve Atina’ya diyalog çağrısı yapan ICG, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrının ters tepebileceğine de dikkat çekti. ICG raporun ilgili bölümünde, şu noktalara dikkat çekti; “Ankara ve Atina, riskleri azaltmak ve diyalog olanaklarını iyileştirmek için bir dizi adım atabilir. Her iki taraf da ek askeri tatbikatlardan ve kavgacı söylemlerden kaçınmalıdır. BM Genel Kurulu'nda ateşli sözlerden kaçınmalılar. Özellikle Türk Cumhurbaşkanı’nın saldırgan üslubu geri tepebilir ve AB başkentlerinin daha güçlü cezai tedbirler arkasında birleşmesine yardımcı olabilir. Konsey, mevcut yaptırımlar listesine birkaç kişiyi eklemeye devam ederse Ankara da aşırı tepki vermemelidir. Diyalog çabalarının kaderi ne olursa olsun, iki başkent aynı zamanda ‘askeri çatışmayı çözme mekanizması’ kurmak için NATO’da teknik görüşmeleri alenen taahhüt etmelidir. Bu, anlaşmazlığın özüne hitap etmeyecektir ancak denizdeki olayların açık çatışmaya dönüşmesini durdurabilir”