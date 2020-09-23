ICG’den AB’ye Türkiye’ye Yaptırım Yerine Diyaloğu Tercih Edin Çağrısı

Merkezi Belçika’da bulunan Uluslararası Kriz Grubu (ICG) tarafından hazırlanan, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili raporda, Avrupa Birliği’ne, Türkiye’ye yaptırım yerine diyalog yollarının tercih edilmesini önerdi. Raporda olası bir çatışmanın bedelinin ağır olacağına dikkat çekildi.
“Doğu Akdeniz'de Gerilim Nasıl Azaltılır?” başlığıyla hazırlanan raporda, taraflara bazı uyarılar yapıldı. Raporda, Doğu Akdeniz’deki gerilim nedeniyle Türkiye’ye yaptırım seçeneğinin de gündemde olduğu ve 1-2 Ekim tarihlerine ertelenen Avrupa Birliği zirvesi öncesi diyalog çağrısı yapıldı.
Raporda, “Avrupa Konseyi toplantısında, Avrupalı liderler yaptırımları tercih etmek yerine diyalog için daha fazla zaman ayırmalıdır. Diğer cezai tedbirlerin Ankara'yı müzakerelere itmesi olası görünmüyor. Türk firmalarının AB limanlarından yasaklanması, sektörel yaptırımlar, Türkiye’nin AB üyeliğini kolaylaştırmak için ayrılan fonların kesilmesi veya Türkiye’nin AB adaylığının tamamen sonlandırılması gibi daha sert seçenekler, Ankara’daki radikalleri neredeyse kesinlikle güçlendirecektir. Kıbrıs Cumhuriyeti ve müttefikleri, Türkiye politikasını Lukashenko'ya yönelik yaptırımlarla ilişkilendirmeyi bırakmalıdır. Beyaz Rusya ve Doğu Akdeniz jeopolitiği, her biri kendi yaklaşımını gerektiren çok farklı konulardır” görüşlerine yer verildi.
Almanya’nın Türkiye üzerindeki etkisine dikkat çekilen raporda, “AB'nin dış politika şefinin, Ankara’yla ilişkilerde bir dönüm noktası olarak tanımladığı durumda, Almanya bir yandan Ankara'yı, diğer yandan Atina ve müttefiklerini daha fazla geri adıma ve keşifler görüşmelerine geri dönmeye zorlamalıdır” denildi.
Ankara ve Atina’ya diyalog çağrısı yapan ICG, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrının ters tepebileceğine de dikkat çekti. ICG raporun ilgili bölümünde, şu noktalara dikkat çekti; “Ankara ve Atina, riskleri azaltmak ve diyalog olanaklarını iyileştirmek için bir dizi adım atabilir. Her iki taraf da ek askeri tatbikatlardan ve kavgacı söylemlerden kaçınmalıdır. BM Genel Kurulu'nda ateşli sözlerden kaçınmalılar. Özellikle Türk Cumhurbaşkanı’nın saldırgan üslubu geri tepebilir ve AB başkentlerinin daha güçlü cezai tedbirler arkasında birleşmesine yardımcı olabilir. Konsey, mevcut yaptırımlar listesine birkaç kişiyi eklemeye devam ederse Ankara da aşırı tepki vermemelidir. Diyalog çabalarının kaderi ne olursa olsun, iki başkent aynı zamanda ‘askeri çatışmayı çözme mekanizması’ kurmak için NATO’da teknik görüşmeleri alenen taahhüt etmelidir. Bu, anlaşmazlığın özüne hitap etmeyecektir ancak denizdeki olayların açık çatışmaya dönüşmesini durdurabilir”
Raporda Akdeniz’de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisinin limanda tutulması tavsiye edilirken, Corona virüsü salgınının çözüm için fırsat olabileceğine dikkat çekildi. Raporun bu bölümünde “Tartışmalı sularda sondaj için bir moratoryum da yardımcı olacaktır. 2002-2016 yılları arasında sınırlandırmaya ilişkin keşif görüşmeleri sırasında, Türkiye ve Yunanistan böyle bir moratoryuma saygı gösterdiler ve onu geri getirebilirlerdi. Her iki taraftan diplomatlar, Kriz Grubu'nda müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi halinde bu adıma açık olduklarını söylediler. COVID-19 salgınının gaz talebini felce uğrattığı ve dünyanın dört bir yanındaki enerji şirketlerinin çevreye duyarlı olma konusunda artan baskı altında olduğu bir zamanda bunu yapmak daha kolay olmalı. Deniz tabanındaki bazı yataklardan gaz çıkarmanın uygulanabilirliği şüpheliydi ve Türkiye Karadeniz'de arama yapma konusunda daha fazla şansa sahip oldu. Küresel enerji piyasaları toparlanırsa ve gerilim azalırsa, taraflar anlaşmazlıklarını çözmek için ortak girişimler, Kıbrıs'ta gaz geliri paylaşımı veya yasal tahkim olasılığını araştırabilirler. Görüşmeler, askeri aşırı uçuşları ve Ege adalarının askersizleştirilmesini kapsayacak şekilde deniz bölgelerinin ötesindeki meseleleri de ele alabilir” denildi.
Doğu Akdeniz'deki olası bir çatışmanın bedelinin ağır olacağına vurgu yapılan rapor şu uyarılarla son buldu; ”Doğu Akdeniz'deki herhangi bir ihtilafın maliyeti yüksek olacaktır. Enerji yatırımını bozacak, transatlantik güvenliği zayıflatacak ve Türkiye’yle AB arasındaki hayati bağlara zarar verecektir. Taraflar bunları yönetmenin bir yolunu bulamazlarsa, deniz sınırlarıyla ilgili anlaşmazlıklar herkes için zararlı sonuçlar doğurabilir”