ICG’den PKK Uyarısı: ‘Çatışmalar Artabilir’

Merkezi Belçika’da bulunan Uluslararası Kriz Grubu (ICG), Türkiye’nin terör örgütü PKK’yla mücadelesine ilişkin raporunda, 36 yıldır süren çatışmaların son dört yılda en ölümcül dönemine girdiğini belirtti.

Çözüm sürecinin sona erdiği 2015 yılından bu yana 4 bin 280 kişinin öldüğüne dikkat çekilen raporda, çatışmaların artabileceği uyarısı yapıldı. Yeni bir çözüm süreci için umut kalmadığı görüşüne yer verilen raporda, “Önümüzdeki aylarda daha fazla tırmanış olabilir” denildi.

ICG, çatışmada ölen güvenlik güçlerinin yaşları, rütbeleri, memleketleriyle PKK militanlarının cinsiyetleri ve memleketlerini içeren bir veri tablosu da yayınladı.

Tabloda yer alan bilgi ve gözlemlerden bazıları şöyle:

“1

