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  4. İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp, kaçtılar

İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp, kaçtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 14:49 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2 şüpheli, bir kuyumcu dükkanından çaldıkları içinde 100 bin lira değerinde altın bulunan çelik kasayı,özel olarak yaptırdıkları el arabasıyla taşımak isterken düşürdü.

Emre SAÇLI/SALİHLİ, (Manisa) (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 2 şüpheli, bir kuyumcu dükkanından çaldıkları içinde 100 bin lira değerinde altın bulunan çelik kasayı,özel olarak yaptırdıkları el arabasıyla taşımak isterken düşürdü. Kasayı bırakıp kaçan şüphelilerden 1'i İzmir'de yakalanıp, tutuklandı.
Mithatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına bu sabah saat 06.30 sıralarında giren 2 şüpheli, içinde 100 bin lira değerinde altın bulunan 150 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı alıp, el arabasına yükledi. Ardından da çekerek, kiralık olan otomobillerine götürmek istedi. Ancak el aracı sokak ortasında devrildi, kasa üzerinden düştü. İkili, ağırlığı nedeniyle yeniden kaldırmadıkları kasayı bırakıp, kaçtı.
Hırsızlık olayının ortaya çıkmasının ardından polis, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını mercek altına aldı. Görüntülerde, 2 şüphelinin kasayı götürmeye çalıştıkları anlar belirlendi. Ardından da şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Polis, M.E.'yi kaçtığı İzmir'de yakalayıp, Salihli'ye getirildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.E., tutukladı. Diğer şüpheli ise aranıyor.
Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

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