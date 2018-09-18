İçi ceset dolu konteyner!

Fotoğraflar, uyuşturucu kartellerinin kanlı savaşlarına sahne olan Meksika'dan.

Meksika'da dehşetin kapısını açtılar

1 / 12 Kokudan rahatsız olan bölge sakinleri, konteynere tepkili.

2 / 12 Yetkililer, Guadalajara kentindeki kiralık konteyneri başka bir yere nakletmeyi planladıklarını söyledi.

3 / 12 Jose Luis Tovar adlı bir mahalle sakini, "Mahallemizde bir sürü çocuk var. Hepimiz hasta olabiliriz" dedi.

4 / 12 Meksika yasaları uyarınca cinayet kurbanlarının cesetleri yakılamıyor.

5 / 12 Yerel yetkililer, ülkede son zamanlarda büyüyen şiddet dalgasında cesetlerin muhafazası için uzun vadeli çözümler aradıklarını söylüyor.

6 / 12 Jalisco Adli Tıp Kurumu Başkanı Luis Octavio Cotero, "Mezarlıklarda cesetleri gömebileceğimiz yer kalmadı" dedi. Cotero, 800 cesedin gömüleceği yeni bir mezarlık yapılacağını açıkladı.

7 / 12 Soğutuculu konteyner daha önce kentin dış mahallelerindeki bir deponun yakınlarına park edilmişti. Ancak iki hafta sonra mahalle sakinlerinin kokudan şikayet etmesi ve sineklerin doluşması nedeniyle konteynerin yeri değiştirildi. Fakat konteynerin yeni yerinde de şikayetler başladı ve mahalle sakinleri hafta sonunda protesto eylemi yaptı.

8 / 12 Ülkenin güneyindeki Veracruz eyaletinde ise, 170 kişinin gömüldüğü bir toplu mezar bulundu.

9 / 12 Yetkililer, aralarında çocukların da yer aldığı kurbanların iki yıldan daha fazla bir süre öncesinde gömüldüğünü söylüyor.

10 / 12 Kayıp aileleri, mezarın bulunduğu alanda toplandı.

11 / 12 Toplu mezarın çevresini kordona alan polis ise, içeri girişlere izin vermedi.