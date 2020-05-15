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İçi dışı bir: Xiaomi, Redmi K30 Pro'nun 'şeffaf' modelini paylaştı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.05.2020 11:32 | Son Güncelleme

Xiaomi Redmi K30 Pro'nun yeni şeffaf versiyonu göründü. Xiaomi'nin Ürün Pazarlama Müdürü ve Küresel Sözcüsü Daniel D, şeffaf Redmi K30 Pro'nun görüntülerini ilk kez paylaştı. İşte Şeffaf görüntüsüyle Redmi K30 Pro...

İçi dışı bir: Xiaomi, Redmi K30 Pro'nun 'şeffaf' modelini paylaştı!

Xiaomi Mi 8 serisinde bir ilke imza atmıştı. Xiaomi Mi 8'nin yanında Xiaomi Mi 8 Explorer Edition adında bir model daha tanıtan Xiaomi, bu modelde arka kapak tasarımını şeffaf bir hale getirmişti. Böylece kullanıcılar telefonun arka tarafında yer alan bileşenleri öylesine de olsa görebiliyordu. Gayet hoş bir tasarım sunan bu görsellik, Xiaomi'nin hoşuna gitmişe benziyor. Xiaomi yetkilisi Daniel D'nin paylaştığı fotoğraflar bunu kanıtlar nitelikte.

ŞEFFAF REDMİ K30 PRO ORTAYA ÇIKTI

Xiaomi Ürün Pazarlama Müdürü ve Küresel Sözcüsü Daniel D, resmi Twitter hesabından yeni bir akıllı telefonun fotoğraflarını paylaştı. Sözcünün meraklı takipçileri ilk bakışta bu telefonu anlamlandırmaya çalışsa da gerçek sonra anlaşıldı. Paylaşılan fotoğraflar, Xiaomi'nin yeni şeffaf arka kapaklı Redmi K30 Pro'suna aitti.

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Fotoğraflara baktığımızda akıllı telefonun arka kapak tasarımı dışında tüm detaylarının Redmi K30 Pro ile aynı olduğunu görüyoruz. Arka kapakta ise şeffaflık oldukça dozunda. Xiaomi Mi 8 Explorer Edition'da telefonun gerçek parçaları yerine sahte parçalar kullanmıştı. Ancak görünüşe bakılırsa firma Redmi K30 Pro'da aynı yöntemi tercih etmeyecek, bunun yerine telefonun gerçek parçalarını kullanacak.

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XİAOMİ REDMİ K30 PRO ŞEFFAF VERSİYON SATIŞA ÇIKACAK MI?

Üzücü haber ise şu; Xiaomi Redmi K30 Pro'nun şeffaf versiyonunu piyasaya sürmesi beklentiler arasında bulunmuyor. Yani bu telefonu satın almak mümkün olmayabilir. Ancak Xiaomi'nin bizlere bir sürpriz yapma olasılığı yüksek.

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