İçi suyla dolu gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Hafik ilçesinde, Hafik Gölü yakınındaki kayalık bölgede, içi su ile dolu olan gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor. İlçe sakinleri mağaranın içinde kuşların yaşadığını ve su samuru görüldüğünü söyledi.

İlçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan Hafik Gölü yakınındaki kayalık bölgede, içi su ile dolu mağara görenleri şaşırtıyor. 10 yıl önce hayatını kaybeden Reşit Kurugöl'ün arazisi içinde bulunan ve bu nedenle ilçe halkının 'Reşit'in Denizi' diye adlandırdığı mağara, gizemli yapısı ile dikkat çekiyor. Mağaranın nereye kadar uzandığı ise bilinmiyor. İlçe sakinleri mağaranın içinde kuşların yaşadığını ve su samuru görüldüğünü söyledi. Yaz mevsiminde zaman zaman meraklıların ziyaret ederek görüntülediği mağara keşfedilmeyi bekliyor. Yeşil tonlarındaki suyun güzel görüntü oluşturduğu mağara, drone ile görüntülendi. Mağara hakkında şimdiye kadar kapsamlı araştırma yapılmadığı öğrenildi.

'İÇİNDE SU SAMURU VAR'

Reşit Kurugöl'ün yeğeni Hacı Kurugöl mağaranın amcasının adıyla anılmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu gördüğümüz yere 'Reşit'in Deniz'i derlerdi. Amcam ata biner, buralarda gezer, oturur ve araziyi seyrederdi. Mağaranın içinde su samuru var. Buraya birçok kişi geliyor. Genellikle yaz ve sonbaharda çok gelen oluyor" dedi.

Hafik Gölü kenarında sosyal tesis işleten Ali Selimoğlu ise "Buraya kayalıkların altından su doluyor. Derin bir mağara. Sonu ne tarafa gidiyor bilinmiyor. Meraklıları gelip fotoğraf çektiriyorlar. Mağara içinde su samuru da var. Kapsamlı bir araştırma yapılmıyor. Suyun nereye gittiği de tam olarak bilinmiyor" diye konuştu.

