"İçimdeki Hazine" klibini yaklaşık 2 milyon kişi izledi

İSTANBUL (AA) - Ferhat Göçer'in "İçimdeki Hazine" şarkısına hazırladığı klip bir haftada yaklaşık 2 milyon kişi tarafından izlendi.

Göçer, yeni tekli çalışması "İçimdeki Hazine"nin klibini 3 Ocak'ta YouTube kanalında yayınladı.

Sanatçının gelecekten gelen süper kahramana hayat verdiği klipte, müziklerine imza attığı, Coşkun Çokyiğit'in senaryosunu yazıp yapımcılığını üstlendiği filmin görüntülerine de yer verildi. Klibi bir haftada yaklaşık 2 milyon kişi izledi.

Söz ve müziğin Ferhat Göçer'e ait olduğu "İçimdeki Hazine"nin klip yönetmenliğini ise Ercan Şencan üstlendi.

