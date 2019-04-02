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İçimdeki Hazine Projesi otizmli çocukların eğitimlerine destek oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 15:51 | Son Güncelleme

Turkcell'in, Engel Tanımayanlar çatısı altında hayata geçirdiği İçimdeki Hazine Projesi özel eğitime ihtiyaç duyan otizmli çocukların eğitimlerine önemli bir destek sunuyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in, "Engel Tanımayanlar" çatısı altında hayata geçirdiği "İçimdeki Hazine Projesi" özel eğitime ihtiyaç duyan otizmli çocukların eğitimlerine önemli bir destek sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, Türkiye’nin en değerli varlıklarına, çocuklara ve öğrencilere sahip çıkmaya devam ediyor.

Dezavantajlı bireylere ve topluma yatırım odaklı kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Turkcell'in "İçimdeki Hazine Projesi", otizmli çocukların gelişimine büyük bir destek sunuyor.

Projeyle, hem okullarda çocuklara özel eğitimler veriliyor hem de mobil uygulamayla eğitim süreçleri hayatın tüm evresine yayılıyor.

- Okullarda çocuklara özel sınıflar

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nda başarıyla fonlanarak hayata geçen proje, Turkcell tarafından sahiplenilerek tüm Türkiye’deki otizmli çocuklara ve ailelerine ulaşmaya başladı.

İki alanda uygulanan proje kapsamında, otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin eğitim gördüğü özel sınıflar oluşturuldu. Şimdiye kadar İstanbul, İzmir, Uşak, Ankara, Karabük, Nevşehir, Osmaniye, Kilis, Çorum ve Tekirdağ'daki toplam 11 özel eğitim okulunda otizmli çocuklara eğitim veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda özel mimari donanım, çeşitli eğitim materyalleri ve tabletler yer alıyor. Bu eğitim materyalleri, alıcı ve ifade edici dil gelişimi, öz bakım becerileri, büyük-küçük kas gelişimi, sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirmek üzere özel tasarlanmış malzemelerden oluşuyor. 2019’da okul sayısının iki katına çıkarılması hedefleniyor.

- İçimdeki Hazine uygulamasıyla dijital eğitim

Çocuk psikologları ve eğitmenler gözetiminde geliştirilen "İçimdeki Hazine" uygulaması, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların zihinsel, davranışsal ve duygusal gelişimlerine destek olmasının yanı sıra aileler ve özel eğitim öğretmenlerine de çocukların gelişimlerini takip edebilecekleri anlık raporlar ve bilgilendirici içerikler sunuyor.

İçimdeki Hazine dünyada ve Türkiye’de şu ana kadar kullanılan en kapsamlı uygulama olarak dikkat çekiyor. Şubat 2019'da hayata geçirilen mobil uygulama şu ana kadar 13 bin 500 indirme sayısına ulaştı ve 6 bin 500 kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor.

- Herkes için ücretsiz

İçimdeki Hazine uygulamasıyla harfler, sayılar, renkler, hayvanlar ve eşyalar gibi temel bilgilerin, öğrenme güçlüğü ve odaklanma sorunu yaşayan çocuklara Uygulamalı Davranış Analizi tekniği ile geliştirilen seçme, eşleştirme, sıralama, çizme ve sesli oyunlar aracılığıyla öğretilmesi amaçlanıyor.

Tablete ve telefona indirilebilen İçimdeki Hazine, herkes için ücretsiz oluyor. Uygulamadaki internet kullanımları da Turkcell abonelerinin data paketlerinden düşmüyor. İçimdeki Hazine projesi ile ilgili geniş bilgi ve eğitim içerikleri "www.icimdekihazine.com" adresinde yer alıyor.

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